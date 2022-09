Lina Tejeiro reveló las razones por las que se terminó su romance con Andy Rivera

La actriz Lina Tejeiro vuelve a ser noticia en las redes sociales tras sincerarse en entrevista con Diva Rebeca y revelar ciertos aspectos de su pasado que involucran a su exnovio, el cantante de música urbana Andy Rivera.

En un fragmento en especial de la entrevista, la presentadora le preguntó a la intérprete llanera si “no sentía que en su actual relación cargaba con el fantasma de sus ex, en especial de los más recientes”.

Ante la incógnita, Lina Tejeiro respondió con sinceridad y reveló como manejó la ruptura con el cantante de reguetón Andy Rivera.

“Nos negábamos a aceptar que no podíamos estar juntos. Ya fuera falta de interés, de compromiso o tiempo. No era solo un tema personal, agendas, trabajo, un montón de cosas impedía que estuviéramos juntos”, indicó.

Asimismo, reveló que asistió a terapia psicológica para enfrentar el fin del romance de la mejor manera. También, mencionó que hasta que se sintió realmente lista pudo empezar una nueva relación y así se animó a salir con alguien de nuevo.

“Nadie me llamaba la atención y nadie me gustaba. Hasta que empecé a sentir la necesidad y el gustico, de pronto esta persona despertó esto en mí y estoy sintiendo cosas que hace mucho no sentía”, agregó Lina Tejeiro.

Por último, la actriz de 'Padres e hijos' se refirió al nuevo tema musical del cantante Andy Rivera, pues muchos internautas especulan que su canción iba dirigida a la artista.

“Yo lo único que le digo a la gente es que no crean todo lo que ven. No creo que haya sido netamente por mí”, precisó.

De igual forma, se pronunció sobre ciertos rumores que indicarían que la ruptura se debe a una estrategia de marketing.

“No es marketing, pero también entiendo que las personas piensen eso, ya que muchas veces se utilizan tantas cosas para esto, que se puede dar para un doble sentido”, concluyó.