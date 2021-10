¿Arrepentida? Lina Tejeiro rompió el silencio tras su beso con Epa Colombia

Lina Tejeiro reapareció en sus redes luego de la pomposa fiesta de cumpleaños que tuvo el pasado fin de semana y aprovechó para romper el silencio sobre el comentado beso que se dio con la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia.

Fue la misma Epa Colombia la que el domingo pasado publicó el video asegurando “Amiga, cumplí mi sueño” y, de inmediato, este se hizo viral recogiendo todo tipo de comentarios.

Y, por supuesto, los seguidores de Lina Tejeiro no lo dejaron pasar. En una popular dinámica en Instagram, la actriz dio detalles de su celebración de 30 años y respondió esta pregunta: “¿Te arrepientes del beso con Epa Colombia?”.

“Los veo muy escandalizados con el tema, a ver les cuento: yo trabajo en televisión, normalmente tengo que besar personas que no son de mi gusto, porque en escenas de besos no todo el mundo se gusta, entonces no le vi nada de malo más que darle un beso y hacerla feliz”, respondió Lina Tejeiro.

Y agregó contundentemente: “no, no me arrepiento, para nada”. También hizo referencia a la supuesta discusión entre Epa Colombia y su novia, la futbolista Diana Celis, por el tema.

“Ella fue la que nos grabó. Ya que si ellas se agarraron, se dejaron, volvieron, terminaron, no sé (…) que ellas solucionen sus diferencias. A mí me siguen gustando los hombres, me encantan los hombres, me fascinan los hombres hasta el momento. No sé si el día de mañana se me manifieste el amor de otra manera y en otra persona, no le veo nada de malo, pero no quiere decir que en este momento me gustan las mujeres por haber besado a una amiga que fue a mi cumpleaños, sino que ustedes son como muy morronguitos. Eso les escandaliza, pero hay otras cosas que hacen que son peores y ahí sí no dicen nada”, puntualizó Lina Tejeiro.