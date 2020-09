Lina Tejeiro se despachó contra usuaria que le dijo que “le falta cerebro y le sobra estupidez”

Lina Tejeiro, que siempre se ha caracterizado por mantener la cercanía con sus seguidores en redes sociales, fue contundente para responderle a una mujer que le escribió, entre otras, que “le falta cerebro y le sobra estupidez”.

La también modelo publicó en su Instagram sensuales fotografías con las que comentaba que el color rojo se había vuelto su favorito y, entre las muchas reacciones que recibió, una seguidora le escribió una larga crítica en la que señalaba que no era “un buen ejemplo para las niñas”.

En el grosero comentario, la usuaria reprochaba hasta las actitudes de la también modelo con sus amigos y le decía que era mejor que se pagara una terapia, "porque se nota que es una mujer llena de vacíos. Madure que ya está como vieja para esas cosas”.

Ante este poco amable comentario, Lina Tejeiro no se quedó callada y, visiblemente molesta, reaccionó.

“Mi señora, jamás he pretendido ser un ejemplo para nadie. Yo solo soy actriz y a eso me dedico. Si usted pretende encontrar figuras públicas para darle ejemplo a sus hijas porque no es capaz de hacerlo desde su casa déjeme decirle que a la que le sobra estupidez es a usted", así inició la respuesta de la artista.

Y agregó: "cerebro tengo y lo uso muy bien. Me aprendo libretos, leo mucho, sé que soy inteligente y que tengo excelente sentido del humor... al que no le gusta que no lo mire, es mi Instagram y si quiero llenarlo de fotos de mi ... lo hago”.

Asimismo, la actriz invitó a la usuaria a evitar el uso de las redes sociales como plataformas educativas.

"Entienda que cada quién publica lo que quiere y que las redes sociales no son para educar niños. Usted que es toda una señora y anda haciendo estas pendejadas, yo como que por qué le voy a hacer caso si no le estoy haciendo daño a nadie", puntualizó Lina Tejeiro.