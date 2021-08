Lina Tejeiro se reencontró con su exsuegro Jhonny Rivera y bromearon sobre la tusa de la actriz

La relación entre Lina Tejeiro y Andy Rivera siempre ha sido motivo de conversación en las redes sociales, por lo que el encuentro entre la actriz y su exsuegro Jhonny Rivera está entre las tendencias de este jueves.

Se dio en un evento en el que compartieron con otros colegas de la música y la actuación y fue publicado en las redes de cada uno.

La primera en hacer mención del encuentro entre Lina Tejeiro y Jhonny Rivera fue Luisa Fernanda W , quien en sus historias de Instagram los invitó a saludar.

Luego, el turno fue para Lina Tejeiro, quien en la misma red publicó otro video en el que se le acercaba a su “vecino” de la noche: Jhonny Rivera.

“Les voy a mostrar un vecino que tengo. Buenas noches, cómo me le va (…) yo que me iba a imaginar que me iba a encontrar con usted (…) ¿y vino solo? Agg, bueno”, bromea Lina Tejeiro.

En otro de los clips de la noche que disfrutaron los artistas, Jhonny Rivera muestra a la reacción de la actriz a ver un video de Andy Rivera.

“Límpiate, límpiate que te estás chorreando”, dice Jhonny Rivera, a lo que Lina Tejeiro responde "salud, me tocó tomarme este trago amargo".

Vea aquí los videos del encuentro entre Lina Tejeiro y Jhonny Rivera: