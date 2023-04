¿Lina Tejeiro tendrá que retirarse los implantes de seno? Esto respondió la actriz

Lina Tejeiro, una de las actrices más queridas por los colombianos, reveló que eventualmente tendrá que retirarse los implantes mamarios, todo por los síntomas del síndrome de Asia que ha padecido anteriormente.

La actriz reapareció en redes sociales para compartir con sus fans, a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, algunos detalles de su actual situación.

Lina Tejeiro habló de cómo se encuentra de salud y cómo va su recuperación luego de tener su segunda cirugía de extracción de biopolímeros.

“Para los que no saben, voy a cumplir tres meses, el 12 de abril, de mi segunda extracción y retiro de biopolímeros. Pero esta vez fue en la espalda y estoy drenando por la espalda. Me sigue saliendo agua de la espalda”, manifestó.

Debido a esto, la actriz señaló que aún debe usar faja y hacerse curaciones: “Sigo limitada, en muchos aspectos de mi vida, y eso me frustra emocionalmente”.

Por eso a la pregunta de por qué estaba tan perdida, contestó: “Porque no me sentía bien, emocionalmente, estoy sanando. ¿Qué? Sí, el culo me está sanando todavía”.

Asimismo, en la misma dinámica le consultaron a la actriz si se explantaría los implantes mamarios, teniendo en cuenta que muchas mujeres han desarrollado con los años el síndrome de Asia, que consiste en una “reacción autoinmune o inflamatoria, atribuida a una sustancia extraña al organismo”, en este caso los implantes.

A esta inquietud, Lina Tejeiro respondió: “Sí, es una decisión que, tarde o temprano, tengo que tomar. Mi doctor me lo dijo, que por todos los síntomas que he presentado anteriormente, que son los del síndrome de Asia, lo ideal es que me explante los senos”.

Y anotó: “Vamos a ver, cuándo me sentiré lista para tomar esa decisión”.

Vea aquí las declaraciones de Lina Tejeiro

Sobre el retiro de los biopolímeros indicó que hace unos siete meses identificaron que estos habían migrado de los glúteos a la espalda, razón por la que tuvo que volver al quirófano.

Su primera cirugía para sacarlos fue en 2020. La actriz aseguró que los biopolímeros no pueden extraerse en su totalidad “porque cuando migran llegan a partes del cuerpo donde es imposible retirarlos”.

Lina Tejeiro se mostró contenta porque ya, luego de tres meses, pudo empezar de nuevo a hacer ejercicio.