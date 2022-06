Lina Tejeiro volvió con Andy Rivera, pero ya terminaron: “Queríamos escribir un final feliz”

Lina Tejeiro abrió su corazón en una entrevista con su manager, Claudia Serrato, la cual compartió por fragmentos en su canal de YouTube. En ella, sorprendió a sus seguidores con una revelación sobre su relación con Andy Rivera.

“Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante, pero es una página que ya hay que pasar, que hay que decir: bueno, ya, hay que soltar”, afirmó la actriz al hablar del músico pereirano.

En uno de los fragmentos de la entrevista, Lina Tejeiro sacaba una foto de alguien importante en su vida y ella le dedicaba unas palabras y revelaba de quién se trataba. Con mucha emotividad habló de sus padres, su hermano, el estilista Mauricio Leal, hasta que llegó el momento en el que apareció la imagen de Andy Rivera. La actriz reveló que terminaron hace un par de meses, pues hasta este año estuvieron intentando darse una nueva oportunidad.

“Le agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que fuimos. Realmente, hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, tratando de reconstruir. Sí, estábamos intentando, juntos otra vez; sí, estábamos en Miami, y sí queríamos escribir una historia con final feliz”, señaló.

Lina Tejeiro dijo que sí estuvieron juntos de viaje en Miami en febrero, como se especuló en redes sociales por unos zapatos del artista que se vieron en un video de la actriz.

Sin embargo, como en muchas otras oportunidades, el romance no pudo ser y, según la actriz, ahora sí llegó esta historia a su fin luego de 9 años.

“A veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces, no es de tu talla, no hay nada que hacer”, comentó.

Sus declaraciones no tardaron en hacerse tendencia en redes sociales, donde los fans de la pareja han seguido cada momento de la relación.

Por fin Lina Tejeiro acepta que este año lo volvió a intentar con Andy, pero si… definitivamente cuando alguien no es pa uno , asi uno se ponga, no es y punto. Una buena lección. — Daniela 🌼 (@danielapaolama) June 17, 2022

Soltar no significa perder, soltar significa estar dispuesto a recibir todo lo bueno que vendrá.@Lina_Tejeiro — Moon🌙 (@Lunis6_M) June 17, 2022

Dioooooos 😭😭 si queríamos escribir una historia con un final feliz pero uno no puede remar contra la corriente @Lina_Tejeiro — Salo07 (@micaela80640188) June 17, 2022

