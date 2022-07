Lina Tejeiro y Juan Duque habrían confirmado su relación con estos románticos mensajes

En los últimos días, Lina Tejeiro ha sido vinculada amorosamente con el influencer Juan Duque. Los tiernos mensajes que la actriz de 'Padres e hijos' ha intercambiado con el cantante de 25 años despertaron dichos rumores.

Las sospechas iniciaron cuando el joven le habría dedicado una canción a Lina Tejeiro. Sin embargo, un reciente trino de la expareja de Andy Rivera provocó un sinnúmero de reacciones en las redes sociales.

"Días, porque buenos fueron esos picos que nos dimos", expresó Lina Tejeiro, a lo cual Duque respondió: "Afortunado el pana". Y es que otro usuario replicó el comentario del cantante y le preguntó: "¿Por qué asumes que fue con un man?". "Porque fui yo", dijo el creador de contenido.

Y como si lo anterior no fuera suficiente, el pasado 29 de junio Lina Tejeiro escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: "No me des lujos que esos me los doy yo, a mí dame un lugar en tu vida". El joven le respondió: "Te doy el culito de la empanada".

Una internauta decidió participar en la interacción y le escribió a Duque: "Muy tarde, alguien más ya se lo había prometido por ahí", a lo que el cantante respondió: "La última cucharada del helado", y la actriz replicó: "Yo te di el último pedazo de la pizza".

