¿Lina Tejeiro y Juan Duque terminaron? Esto dijo la actriz tras la última declaración del cantante

Aumentaron los rumores sobre la posible ruptura entre Lina Tejeiro y Juan Duque por los mensajes que han lanzado de parte y parte en las redes y entrevistas. El más reciente fue del cantante, al que le preguntaron sobre su situación sentimental y sobre la que declaró: “La situación no es la mejor”.

Según el artista, la actriz “está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta, a ella sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”.

Publicidad

Además, en una publicación de Instagram escribió: “Otro concierto que no estás ahí, cuando mis canciones solo hablan de ti”.

Mientras tanto, Lina Tejeiro también ha expresado sus sentimientos en redes sociales y en un mensaje publicado este sábado escribió: “¿Viste? Quien juega tiene que saber perder”.

Viste? Quien juega tiene que saber perder. — LINA TEJEIRO 🦋 (@Lina_Tejeiro) October 22, 2022

Una usuaria respondió a ese trino expresando: “Para mí es importante que un man sea exclusivo hasta con los likes”, a lo que la artista contestó “X1000, pero siempre se queda uno con el sigue cul0s 3000 pro max 2TB”.

Y otra seguidora escribió: “¿Como así que estuve coqueteando con el novio de Lina Tejeiro y el man me copió? Jajaja, Dios amo mi trabajo”.