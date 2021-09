Lina Tejeiro y los millones que tuvo que pagar por dañar vestido de Carolina Herrera

La actriz Lina Tejeiro se sinceró con sus seguidores y les contó un desafortunado chasco que tuvo con un vestido de la diseñadora de alta costura Carolina Herrera.

De acuerdo con lo comentado por Lina Tejeiro, su deseo de ir a la gala de unos premios le dejo una experiencia inolvidable y no propiamente por el lado bueno: pidió un vestido prestado y le tocó quedarse con él.

“Me lo prestaron con la condición de que lo entregara impecable, nuevo, como si nada hubiera pasado y yo me arriesgué. (Dije) ‘Si, no lo voy a dañar, qué le va a pasar, no creo que me pase algo grave’”, recuerda que era el compromiso cuando se lo entregaron.

Fue una de las mejores vestidas y se robó todas las miradas, pero no se percató de un descuido que terminó por salirle bastante caro.

"Yo feliz, por un lado, por el otro, foto va, foto viene, pero no era consciente que estaba pisando todos los pétalos de rosas y que el vestido me quedaba largo, manché el vestido, pero dije ‘no importa, mañana lo mando a la lavandería, lo solucionan, lo arreglan, no pasa nada’… Noooo, lo llevé a la lavandería, no funcionó, no se desmanchó, no tenía arreglo”, relató Lina Tejeiro.

Sin embargo, quiso entregarlo así y, tras una minuciosa revisión, le dijeron que tenía que comprarlo. Lina Tejeiro tuvo que pagar 1.500 dólares por la prenda (hoy sería unos 6 millones).

Publicidad

“Lo empezaron a revisar por todo lado y yo ¡Ay Dios mío!, hasta que una mancha diminuta y me dicen ‘mira, lo manchaste’, lo tienes que pagar y yo sin un peso, estaba mal económicamente, vivía arrancada, estaba mal en ese momento y no tenía de donde sacar para pagar ese vestido y yo ni siquiera sabía cuánto costaba ese vestido, me tocó pagarlo y prácticamente me tocaba quedarme empeñada en Carolina Herrera hasta que alguien me solucionara la vida”, narró.

Luego de 8 años guardado, Lina Tejeiro les mostró a sus seguidores el vestido que se convirtió en su dolor de cabeza y “hasta el sol de hoy no he vuelto a usar”.