¿Por qué sí?

Esta película no solo tiene tras de sí a uno de los directores preferidos y más galardonados de Hollywood, Steven Spielberg, también la aplaudida interpretación de Daniel Day-Lewis , dos veces ganador de la estatuilla.

Partió como gran favorita de esta edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, con 12 candidaturas, pero se ha ido debilitando ante el arrollador paso de "Argo" en otros premios.

Sin embargo, continúa siendo gran preferida de los críticos, que ven en la impecable caracterización de Lincoln, y otros personajes, y en su diseño de producción y fotografía sus grandes fortalezas.

El hecho de que la película se centre en hechos trascendentales para la historia de los Estados Unidos, desde una perspectiva diferente, también le da gran valor a esta cinta.

"Argo" pareciera ser el único obstáculo que se asoma en el horizonte para que "Lincoln" se quede con Oscar.

¿Por qué no?

A pesar de ser gran favorita en los Bafta, no se quedó con la estatuilla en los prestigiosos premios. Tampoco en los SAG y los Globo de Oro. ¿Mal augurio? No necesariamente, pues que no haya ganado en otras ceremonias no quiere decir que los jurados no la vayan a tener cuenta.

Sin embargo, esta tendencia puede reflejar un punto débil de la cinta que varios conocedores han señalado: su densidad, que le resta puntos ante el grueso del público. "Argo" tendría aquí ventaja pues su historia llega a todos.

Recientemente, un legislador de los Estados Unidos señaló un error en el guion de la película. Algo que en una historia basada en hechos reales es imperdonable para una cinta con las credenciales, y presupuestos, que maneja "Lincoln".

¿Podría este hecho costarle la estatuilla? Quizás.