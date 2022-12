Lincoln obtiene 12 nominaciones en los Premios Oscar

Además su director Steven Spielberg y y los actores Daniel Day-Lewis, Sally Field y Tommy Lee Jones, también fueron nominados.

La película "No", dirigida por el chileno Pablo Larraín y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, le dio a Chile su primera nominación a la mejor cinta de lengua extranjera. Y el director de cinematografía Claudio Miranda, nacido en el mismo país, consiguió una candidatura por su trabajo en "Life of Pi".

"Lincoln" fue una de las nueve producciones nominadas a mejor película el jueves. Las demás son el relato de amor en la vejez "Amour", el thriller sobre una crisis de rehenes en Irán "Argo", el Éxito independiente "Beasts of the Southern Wild", la venganza de un esclavo "Django Unchained", el musical "Los miserables", el relato de un naufragio "Life of Pi", el romance de dos almas perdidas "Silver Linings Playbook" y la crónica sobre la caza de Osama bin Laden "Zero Dark Thirty".

Junto con Day-Lewis compiten por la estatuilla al mejor actor Bradley Cooper como un paciente psiquiátrico que intenta rehacer su vida en "Silver Linings Playbook", Hugh Jackman como el trágico héroe Jean Valjean en el relato de Víctor Hugo "Los miserables", Joaquin Phoenix como un veterano de la Armada que car en un grupo de culto en "The Master", y Denzel Washington como un piloto aéreo alcoholizado en "Flight".

En cuanto a mejor actriz, las nominadas son: Jessica Chastain como una agente de la CIA en busca de bin Laden en "Zero Dark Thirty", Jennifer Lawrence como una viuda llena de problemas que busca su sanación en "Silver Linings Playbook", Emmanuelle Riva como una mujer enferma atendida por su marido en "Amour", Quvenzhane Wallis como una chica vivaz en el delta de Luisiana en "Beasts of the Southern Wild", y Naomi Watts como una madre atrapada en un devastador tsunami en "The Impossible".

Por el premio a la mejor actriz de reparto compiten Field, por su papel de esposa del president Abraham Lincoln, Amy Adams como la devote esposa del líder de un grupo de culto en "The Master", Anne Hathaway como una madre marginada que se ve obligada a prostituirse en "Los miserables", Helen Hunt como una terapista sexual en "The Sessions" y Jacki Weaver como la madre amorosa de un hombre inestable en "Silver Linings Playbook".

Y por el de mejor actor de reparto: Alan Arkin como un astuto productor de Hollywood en "Argo", Robert De Niro como un patriarca obsesionado con el fútbol estadounidense en "Silver Linings Playbook", Philip Seymour Hoffman como un dinámico líder de culto en "The Master" y Christoph Waltz como un refinado cazarrecompensas en "Django Unchained".

"No", inspirada en los hechos reales que llevaron a la derrota de Augusto Pinochet, competirá con "Amour" de Austria, "A Royal Affair" de Dinamarca, "War Witch" de Canadß y "Kon-Tiki" de Noruega.

Y entre otros nominados el español Paco Delgado competirá por el premio al mejor diseño de vestuario por su trabajo en "Los miserables".

Los ganadores de los premios Oscar, en su 85 edición, se anunciarán el 24 de febrero en una ceremonia transmitida en vivo por ABC desde el Teatro Dolby de Hollywood.

Los Ángeles (EE. UU.)