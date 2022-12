Lindsay Lohan demanda a creadores del videojuego Grand Theft Auto V

En la documentación presentada en un tribunal neoyorquino contra Take-Two Interactive y su filial Rockstar Games se asegura que el personaje en cuestión, Lacey Jonas, es una clara referencia a Lohan e imita su aspecto, su vestuario e incluso el hotel angelino donde la protagonista de "Freaky Friday" vivió durante algún tiempo.

Los jugadores pueden tomar parte en una misión para ayudar a que el personaje evite el acoso de los paparazzi.

"Grand Theft Auto V" salió al mercado en septiembre de 2013 y ha generado hasta la fecha en torno a 2.000 millones de dólares en ventas.

Las quejas de Lohan son similares a las expresadas anteriormente por Ellen Page, actriz que participó en el videojuego "Beyond: Two Souls" pero que vio como otra empresa desarrolladora de juegos, Naughty Dog, ponía a la venta un título ("The Last of Us") en el que había un personaje que guardaba semejanzas con ella.

Page se molestó por ese supuesto uso de su imagen, aunque no recurrió a los tribunales.

Los Ángeles (EE.UU.)