Lindsay Lohan luce derrotada ante nueva sentencia en su contra

La actriz de 26 años aceptó este lunes un acuerdo de culpabilidad por un accidente vial. Ha enfrentado problemas legales por años, se negó a responder a los cargos que se le presentaron por los delitos menores de conducir imprudentemente, mentir a la policía y obstruir el trabajo de las autoridades que investigaban el accidente en el que estuvo involucrada en junio.

También se declaró que violó su libertad condicional por un robo de un collar de 2011 y fue sentenciada a 180 días en prisión. Pero podrá salvarse de estar tras las rejas si cumple con las condiciones de su libertad condicional, la cual incluye también 30 días de trabajo comunitario y 18 meses de terapia psicológica.

Antes de que la protagonista de la película "Mean Girls" saliera de la sala, el juez de la Corte Superior James R. Dabney le dio un consejo: "No maneje", dijo.

La audiencia estaba programada para las 8:30 a.m., pero Lohan llegó media hora después. Se veía ligeramente demacrada, aunque su conjunto color crema de pantalón y blusa con falda fue fiel al estilo impactante que ha elegido en sus apariciones en la corte.

Al parecer, Lohan perdió su vuelo el domingo por la noche de Nueva York a Los Ángeles y en vez de eso viajó en un avión privado que le proporcionó una bebida energética para la que ha trabajado como promotora.

"Gracias Mr. Pink por el jet privado, los veo en unas horas en LA", escribió en Twitter el lunes por la madrugada.

Sus abogados y un fiscal se reunieron con el juez a puerta cerrada por más de dos horas antes de que Lohan presentara su declaración. El abogado de Lohan, Mark Jay Heller, salió de la corte varias veces para hablar con ella en un corredor de la corte.

Previamente la actriz se había declarado inocente. Desde un par de arrestos por conducir alcoholizada en 2007, Lohan ha resuelto sus múltiples roces con la ley sin ir a juicio.

En vez de eso ha encontrado jueces que la sentencian a rehabilitación y terapias, que según su actual abogado no han ayudado por completo a la atribulada actriz.

El regreso de Lohan a la actuación el año pasado con la película "Liz & Dick" fue criticado por especialistas y por el público. Su próxima película "The Canyons", fue dirigida por Easton Ellis y en ella actúa con el actor porno James Deen.

En 2012, los fiscales decidieron que Lohan no enfrentara cargos penales tras ser acusada de herir a un hombre con su auto afuera de un club nocturno de Manhattan.

La fiscalía no dio mayores detalles sobre su decisión por el incidente del 21 de septiembre con José Rodríguez, de 34 años, originario de Jersey City, Nueva Jersey.

Los Ángeles, Estados Unidos