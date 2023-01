Lisa Marie Presley, una vida marcada por escándalos: fue esposa de Michael Jackson y Nicolas Cage

Hay luto en el mundo de la música y el entretenimiento internacional por la muerte de Lisa Marie Presley, a los 54 años. La cantante e hija del rey del rock and roll, Elvis Presley, tuvo una vida de altos y bajos, con varios escándalos de por medio.

Lisa Marie Presley fue encontrada inconsciente por una de sus empleadas en su residencia en Calabasas, en el condado de Los Ángeles.

Seis minutos después llegaron los paramédicos, quienes la reanimaron. Luego fue reportada en estado crítico tras sufrir un paro cardíaco y en las últimas horas, según medios internacionales, fue inducida a un coma que no resistió.

La carrera musical de Lisa siempre estuvo marcada por el gran legado de su padre Elvis Presley, con quien interpretó dos canciones: ‘In the Guetto’ y ‘Don’t cry daddy’.

La cantautora estadounidense grabó tres discos: en 2003 lanzó el primero, alcanzando el quinto lugar entre los éxitos de Billboard en Estados Unidos, el segundo lo expuso al mundo en 2005 y el tercero en 2012 con canciones como ‘Over Me". También, hizo parte de la banda sonora de la serie ‘The Walking Dead’.

Su vida amorosa estuvo marcada por el actor Danny Keough, con quien tuvo dos hijos; luego contrajo matrimonio con el rey del pop Michael Jackson, la relación duró 3 años.

En 2002 su matrimonio más corto, de tres meses, fue con el actor Nicolas Cage y en 2006 se casó con el guitarrista Michael Lockwood con quien tuvo mellizas. Una de sus grandes pérdidas fue la de su hijo Benjamin Keough, quien se suicidó en 2020.

La heredera del rey del rock and roll fue adicta a la cocaína, los tranquilizantes y opioides, tema del que habló abiertamente en el prólogo del libro The United States of Opioids, de Harry Nelson, un abogado especializado en asuntos de salud.

La última aparición en público de Lisa Marie Presley se dio hace 3 días en los Globo de Oro y fue elogiada por el actor Austin Butler, intérprete de su padre en la película ‘Elvis’. Hoy sus colegas y amigos la despiden a través de sentidos mensajes, entre ellos: Brian Wilson, Rita Wilson, Pink, Leah Remini, Tom Hanks y John Travolta.

Un adiós lleno de nostalgia y recuerdos de la última heredera de Elvis, la llamada princesita del rock and roll.