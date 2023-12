Lisandro Meza y su paso por 'Los corraleros de Majagual': así lo recuerda la agrupación

Lisandro Meza hizo parte de ‘Los corraleros de Majagual’, agrupación musical colombiana creada en 1962 por iniciativa de Antonio Fuentes, empresario y dueño de la casa disquera Discos Fuentes.



“Luego de unos años que Alfredo Gutiérrez sale de ‘Los corraleros de Majagual’ y de Discos Fuentes entra a reemplazarlo Lisandro Meza. ‘La burrita de Eliseo’ es de la autoría de Lisandro Meza”, narró Dino Gutiérrez, director de la agrupación.

‘El macho de América’ hizo el “acompañamiento de acordeón con ‘Suéltala pa' que se defienda’, ‘Hace un mes’ y muchos éxitos más que vinieron con su entrada a ‘Los corraleros de Majagual’”, añadió.

Diez años fueron los que Lisandro Meza duró en ‘Los corraleros de Majagual’, institución musical del folclor del caribe colombiano y latinoamericano que lleva más de seis décadas de historia.



“La época dorada empezó con Lisandro Meza porque fue un éxito impactante ‘Suéltala pa' que se defienda’. Además, en esa época entró ‘Fruko’, Julio Ernesto Estrada, de ‘Fruko y sus tesos’ y recorrieron Colombia, parte de Suramérica y Estados Unidos”, acotó Gutiérrez.

‘Los corraleros de Majagual’ innovaron con Lisandro Meza, quien se atrevió a salirse de esquemas convencionales.

Dino también enfatizó en que “el toque diferente de Lisandro Meza también es inigualable. Es el único en su género porque su estilo propio y autóctono es lo que queda en ‘La gorra’, ‘El disfraz’ e infinidades de temas”.



Pese a su retiro de la agrupación, Lisandro Meza siguió dando valiosos consejos: “Él siempre me decía, ‘No dejen de tocar esta música, no tengan miedo de tocar esta música porque es muy grande. No dejen caer esto, ustedes lo hacen muy bien, son los candidatos a reemplazarnos a nosotros”, puntualizó Gutiérrez.

Con sus porros, paseos, fandangos y música sabanera, ‘Los corraleros de Majagual’ mantendrán viva la memoria de Lisandro Meza, un legado que permanecerá por siempre.