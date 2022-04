Jon Batiste, Silk Sonic y Olivia Rodrigo dominaron la entrega de los premios Grammy 2022

Silk Sonic, que se alzó con el gramófono en el apartado de canción del año y grabación del año; Olivia Rodrigo, que consiguió hacerse al galardón dorado en la categoría de mejor nueva artista; y Jon Batiste, que consagró su disco ‘We Are’ como álbum del año, dominaron la entrega de los premios Grammy 2022, donde también se destacó la sorpresiva aparición del presidente Volodímir Zelenski.

En esta edición, que contó con la peculiaridad de haberse celebrado excepcionalmente en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE. UU.), estos son los ganadores de los premios Grammy 2022.

Grabación del año

‘Leave The Door Open’, Silk Sonic.

Canción del año

‘Leave The Door Open’, Silk Sonic.

Album del año

‘We Are’, Jon Batiste.

El líder de las nominaciones a los Grammy superó a sus fuertes competidores en un triunfo para el jazzista menos conocido globalmente que sus pares en la escena del pop.

"Me encanta la música. He estado tocando desde que era un niño. La música es más que entretenimiento para mí, es una práctica espiritual", dijo el compositor de 35 años al recibir su premio, el quinto de la noche.

"Los amo, aunque no los conozca", cerró con su explosiva risa el gran triunfador de la noche en Las Vegas.

Batiste ya contaba con un Óscar por la banda sonora de la película ‘Soul’, de Pixar, pero sorprendió al hacerse con once nominaciones al mayor premio de la música este año.

Mejor nuevo artista

Olivia Rodrigo.

Mejor álbum de rock

'Medicine At Midnight', Foo Fighters.

Mejor álbum country

‘Starting Over’, Chris Sapleton.

Mejor actuación rap

‘Family Ties’, Baby Keem y Kendrick Lamar.

Mejor actuación pop individual

‘Drivers License’, Olivia Rodrigo.

Mejor álbum pop vocal

‘Sour’, Olivia Rodrigo.

Mejor álbum de reggae

'Beauty In The Silence', Soldiers of Jah Army

Mejor actuación pop grupal o en dúo

‘Kiss Me More’, Doja Cat ft. SZA.

Mejor álbum R&B

‘Heaux Tales’, Jazmine Sullivan.

Mejor álbum de música urbana

‘El Último Tour Del Mundo’, Bad Bunny.

Mejor álbum latino de rock o alternativo

‘Origen’, Juanes.

Mejor álbum de pop latino

‘Mendó’, Álex Cuba.

Mejor álbum tropical latino

‘Salswing!’, Rubén Blades.

Mejor álbum de música regional mexicana

‘A Mis 80's’, Vicente Fernández (póstumo).

Mejor álbum de pop vocal tradicional

'Love For Sale', Tony Bennet y Lady Gaga.

Mejor banda sonora para medios visuales

‘The Queen's Gambit’, Carlos Rafael Rivera.

Mejor álbum de jazz latino

‘Mirror Mirror’, Eliane Elias, Chick Corea y Chucho Valdés.

Mejor Álbum de World Music

'Do Yourself', Angelique Kidjo & Burna Boy.

Mejor video musical

'Freedom', Jon Batiste.

Mejor álbum de jazz instrumental

‘Skyline’, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba.

Mejor álbum de jazz vocal

‘Songwrights Apothecary Lab’, Esperanza Spalding.

