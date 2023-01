Lista de los artistas colombianos nominados a los premios Billboard 2019

El directorio fue divulgado este martes en la página web de la organización. Los galardones se entregarán el 25 de abril.

"Estoy sumamente agradecido con Dios por esta gran dicha que me ha dado ser finalista 23 veces en los Premios Billboard de la Música Latina. Agradezco a mi familia por siempre estar conmigo, a mis fans por seguir mis pasos, a Billboard, a Telemundo, y todos los medios de comunicación por el apoyo que siempre me han brindado", dijo Ozuna en un comunicado.

El puertorriqueño es finalista en las categorías Artista del año, Compositor del año, Artista masculino del año dentro de los apartados "Hot Latin Song" y "Top Latin Albums" y Artista Solista del año en "Latin Rhythm".

Su tema "Te boté" está nominado como canción de año en "Hot Latin", "Airplay", "Digital", Streaming" y "Latin Rhythm"; "Taki taki" en "Hot Latin" y "Digital"; "Me niego" en "Airplay", "Latin Pop" y "Latin Rhythm", "El Farsante" en "Streaming" y "Sobredosis" en "Canción Tropical".

Por "Te boté" y "Taki taki" es dos veces finalista al premio Colaboración vocal del Año en Hot Latin.

En cuanto a álbum del año, tiene dos candidaturas por "Aura" y "Odisea" en "Top Latin" y otras dos por los mismos discos en "Latin Rhythm".

A Ozuna le siguen, compitiendo en muchas categorías con él, el colombiano J Balvin y el estadounidense de origen puertorriqueño y dominicano Nicky Jam, empatados con 13 nominaciones cada uno; el puertorriqueño Bad Bunny con 12 y Daddy Yankee, también de la llamada "isla del encanto", con ocho.

La ceremonia de premiación de los Billboard de la Música Latina tendrá lugar en The Venetian, en Las Vegas, y será transmitida en vivo por Telemundo, el canal hispano de entretenimiento Universo y Telemundo Internacional.

Antes de los premios, desde el lunes 22 de abril, se celebrará en Las Vegas la Semana de la Música Latina, el cónclave en el que se analizan la situación y las tendencias de la industria y grandes figuras participan en coloquios y otras actividades.

Entre otros temas este año se tratará de cómo la música brasileña está entrando en la corriente central, machismo o feminismo en la música regional mexicana y de un nuevo modelo de negocio en el que las compañías de distribución digital se transforman en creadoras de contenidos y marcas y en editoras.

Los premios de este año revelan un grupo diverso de artistas que compiten en 34 diferentes categorías que van desde "Top Latin Álbum" del Año, Artista del Año, "Hot Latin Song" Canción del Año hasta Gira del Año y Compositor del Año.

Las categorías también destacan los géneros del ritmo pop, tropical, regional mexicano y ritmo latino.

Casper Mágico, Darell, Nio García y Romeo Santos son seis veces finalistas, y Banda Sinaloense MS y DJ Snake, cinco veces finalistas.

Anuel AA, Cardi B, Raymix, Reik y Shakira lograron cuatro menciones cada uno.

Con tres menciones aparecen en la lista CNCO, Karol G, Maluma, Piso 21, Selena Gómez, T3r Elemento y Wisin, y con dos Aventura, Calibre 50, Carlos Vives, Demi Lovato, Drake, Enrique Iglesias, Jennifer López, La Sonora Dinamita, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Natti Natasha, Rosalía, Sebastián Yatra y Zion & Lennox.,

Entre los que solo tienen una están grandes figuras como Luis Miguel, Fonsi, Maná, Víctor Manuelle, Marc Anthony, Marco Antonio Solís, Gilberto Santa Rosa y Buena Vista Social Club.

Los Premios Billboard de la Música Latina son los únicos en honrar los álbumes, canciones e intérpretes más populares según los resultados de ventas reales, "streaming", transmisiones radiales y redes sociales que proveen información a las listas semanales de Billboard durante un periodo de un año.

Nielsen Music suministra los datos de venta de álbumes, ventas digitales, "streaming" e información radial, mientras que Next Big Sound es el responsable de los datos de redes sociales.

Los Premios Billboard de la Música Latina incluyen también los galardones denominados Espíritu de la Esperanza, Salón de la Fama y Trayectoria Artística, cuyos ganadores de este año aún no han sido anunciados.

Entre los ganadores anteriores en estas categorías se encuentran Alejandro Fernández, Andrea Bocelli, Banda El Recodo, Carlos Santana, Carlos Vives, Daddy Yankee, Intocable, Jennifer Lopez, Juanes, Los Tigres Del Norte, Maná, Marc Anthony, Marco Antonio Solís, Miguel Bosé, Olga Tañón, Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, Ricky Martin, Shakira y Vicente Fernández.