Esta es la lista de nominados a los Premios Grammy 2023, entre los cuales hay varios colombianos

En las últimas horas se dio a conocer la lista de nominados a los Premios Grammy 2023. Entre estos resalta el talento colombiano con artistas como Carlos Vives, Maluma, Fonseca, Camilo y Sebastián Yatra.

Por otro lado, la cantante estadounidense Beyoncé competirá en nueve categorías en los Premios Grammy, seguida por Kendrick Lamar, con ocho, y Adele y Brandi Carlile, con siete, anunció este martes, 15 de noviembre de 2022, la Academia de la Grabación.

Esto prepara el terreno para un nuevo enfrentamiento en la gala de febrero entre Beyoncé y Adele, después de que la artista estadounidense perdiera frente la británica en las principales categorías en 2017.

Las nominaciones de los Grammy 2023 también llevaron a Beyoncé empatar con su esposo, Jay-Z, como los artistas con más nominaciones de la historia de los Grammy, con 88 cada uno.

Además, al reguetonero puertorriqueño Bad Bunny competirá en dos categorías, entre ellas, la codiciada Álbum del año con su exitoso "Un verano sin ti". Con el reconocimiento, el género latino consolida su expansión saltando fuera de las categorías urbanas.

En las categorías latinas destacan también el astro del género Daddy Yankee, con su álbum de despedida 'Legendaddy', así como los cantantes Maluma, Fonseca y Jorge Drexler.

La española Rosalía consiguió dos nominaciones, una de ellas es para su revolucionario video vertical grabado para TikTok como parte de su exitoso 'Motomami'.

La 65ª edición de los Premios Grammy se celebrará el 5 de febrero en Los Ángeles, en lo que promete ser una de las más espectaculares galas de la Academia de la Grabación.

La leyenda del R&B Mary J. Blige competirá en seis categorías con su 'Good Morning Gorgeous'.

El rapero Future y DJ Khaled también conquistaron seis nominaciones, al igual que la estrella del pop Harry Styles, quien también está en liza por el Álbum del año.

La Academia, integrada por artistas, compositores e ingenieros, también honró a estrellas de la escena musical como Bonnie Raitt, Willie Nelson y ABBA con varias nominaciones.

Habituales de los Grammy en las categorías globales, como Angelique Kidjo y Burna Boy, también fueron nominados, mientras que la boy band surcoreana BTS que a principios de año declaró que se tomaba un descanso- volverá a competir por su primer gramófono.

Y no serían los Grammy sin algunas sorpresas: la leyenda Neil Young competirá con estrellas como Adele, Billie Eilish y Justin Bieber por el premio a la mejor película musical.

Aquí la lista de nominados a los Premios Grammy 2023:

Canción del año

'abcdefu'- GAYLE

'About Damn Time' - Lizzo

'All Too Well (10 Minute Version, The Short Film)' - Taylor Swift

'As It Was' - Harry Styles

'Bad Habit' - Steve Lacy

'Break My Soul'- Beyonce

'Easy on Me' - Adele

'God Did' - DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

'The Heart Part 5' - Kendrick Lamar

'Just Like That' - Bonnie Raitt

Grabación del año

'Don’t Shut Me Down’ — ABBA

'Easy On Me’ — Adele

'BREAK MY SOUL’ — Beyoncé“Good Morning Gorgeous” — Mary J. Blige

'You And Me On The Rock’ — Brandi Carlile feat. Lucius

'Woman’ — Doja Cat

'Bad Habit’ — Steve Lacy

'The Heart Part 5’ — Kendrick Lamar

'About Damn Time’ — Lizzo

'As It Was’ — Harry Styles

Álbum del año

'Voyage' - ABBA

'30' - Adele

'Un Verano Sin Ti' - Bad Bunny

'RENAISSANCE' - Beyoncé

'Good Morning Gorgeous' - (Deluxe) — Mary J. Blige

'In These Silent Days' - Brandi Carlile

'Music Of The Spheres' - Coldplay

'Mr. Morale & The Big Steppers' - Kendrick Lamar

'Special'- Lizzo

'Harry’s House'- Harry Styles

Mejor artista nuevo

Anitta

Omar Apollo DOMi & JD Beck

Samara Joy

Latto

Måneskin

Muni Long

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Mejor interpretación pop solista

'Easy on Me' - Adele

'Moscow Mule' - Bad Bunny

'Bad Habit' - Steve Lacy

'Woman' - Doja Cat

'About Damn Time' - Lizzo

'As it Was' - Harry Styles

Mejor interpretación pop dúo/grupo

'Don’t Shut Me Down' - ABBA

'Bam Bam' - Camilla Cabello ft. Ed Sheeran

'My Universe' - Coldplay & BTS

'Unholy' - Sam Smith & Kim Petras

'I Like You (A Happier Song) ' - Post Malone & Doja Cat

Mejor álbum pop vocal

'Voyage' - ABBA

'30' - Adele

'Music of the Spheres' - Coldplay

'Harry’s House' - Harry Styles

'Special' - Lizzo

Mejor grabación Dance/Electrónica

'Break My Soul' - Beyonce

'Rosewood' - Bonobo

'Don’t Forget My Love' - Diplo & Miguel

'I’m Good (Blue)' - David Guetta & Bebe Rexha

'Intiidated' - Kaytranada featuring H. E. R.

Mejor álbum rap

'God Did' - DJ Khaled

'I Never Liked You' - Future

'Come Home The Kids Miss You' - Jack Harlow

'Mr. Morale & The Big Steppers' - Kendrick Lamar

'It’s Almost Dry' - Pusha T

Mejor interpretación de rap melódico

'Beautiful' - DJ Khaled featuring Future & SZA

'Wait For U' - Future featuring Drake & Tems

'First Class' - Jack Harlow

'Die Hard' - Kendrick Lamar featuring Blxst & Amanda Reifer

'Big Energy (Live)' - Latto

Mejor canción de rap

'Churchill Downs' - Jack Harlow featuring Drake

'The Heart Part 5' - Kendrick Lamar

'God Did' - DJ Khaled featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

'Pushin P' - Gunna & Future featuring Young Thug

Mejor canción rock

'Black Summer' — Red Hot Chili Peppers

'Blackout' — Turnstile

'Broken Horses' — Brandi Carlile

'Harmonia’s Dre' — La guerra contra las drogas

'Patient number 9' — Ozzy Osbourne ft. Jeff Beck

Mejor álbum rock

The Black Keys – 'Dropout Boogie'

Elvis Costello & The Imposters – 'The Boy Named'

Idles – 'Crawler'

Machine Gun Kelly – 'Mainstream Sellout'

Ozzy Osbourne – 'Patient Number'

Spoon – 'Lucifer on the Sofa'

Mejor interpretación alternativa

Arctic Monkeys – 'There’d Better Be a Mirrorball'

Big Thief – ' Certainty'

Florence + The Machine – ' King'

Wet Leg – ' Chaise Lounge'

Yeah Yeah Yeahs ft. Perfume Genius – 'Spitting Off the Edge of the World'

Mejor álbum alternativo

Arcade Fire – 'WE'

Big Thief – 'Dragon New Warm Mountain I Believe in You'

Björk – 'Fossora'

Wet Leg – 'Wet Leg'

Yeah Yeah Yeahs – 'Cool It Down'

Mejor interpretación de R&B

'VIRGO’S GROOVE' - Beyoncé

'Here With Me' - Mary J. Blige Featuring Anderson .Paak

'Over' - Lucky Daye

'Hrs & Hrs' - Muni Long

'Hurt Me So Good' - Jazmine Sullivan

Mejor canción R&B

'CUFF IT' - Beyoncé

'Good Morning Gorgeous' - Mary J. Blige

'Hrs & Hrs' - Muni Long

'Hurt Me So Good' - Jazmine Sullivan

'Please Don’t Walk Away' - PJ Morton

Mejor álbum urbano

'TRAP CAKE, VOL. 2' - Rauw Alejandro

'Un Verano Sin Ti' - Bad Bunny

'LEGENDADDY' - Daddy Yankee

'La 167' - Farruko

'The Love & Sex Tape' - Maluma

Mejor álbum de rock/alternativo latino

'El Alimento' - Cimafunk

'Tinta y Tiempo' - Jorge Drexler

'1940 Carmen' - Mon Laferte

'Alegoría' - Gaby Moreno

'Los Años Salvajes' - Fito Paez

'MOTOMAMi' - Rosalía

Mejor álbum pop latino

Camilo – 'De Adentro Pa Afuera'

Christina Aguilera – 'Aguilera'

Fonseca – 'Viajante'

Rubén Blades & Boca Livre – 'Pasieros'

Sebastián Yatra – 'Dharma +'