Llegó la gran final del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín

¡Trove, trove compañero! Es el plan que tienen propios y visitantes para este sábado 9 de agosto en la Gran Final del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín.

Prográmese para este resto de sábado aquí .

Este evento no tiene ningún costo.

A las 4:00 p.m. inicia con el festival infantil, con:

Bryan Samid Leon Gómez La Fiera

Duvany Andrés Álvarez Serna Piolín

Jerson Toro Gómez Paco Manilla

Julián David Gómez Zapata El Juli

Kevin Argel Cuchilla

Santiago Castaño Atehortua Santiago

Y a las 7:00 p.m. el de mayores, con:

Diego Alexander Gómez Aristizábal Pichingo

Eduar Alexis Velásquez Vanegas Mecato

Juan Carlos Vargas Alzate Alacrán

Leonardo Arboleda Cuervo Leonardo Cuervo

Cristian Andrés Peña Atehortúa Pirolo

Juan Pablo Martínez Juan Pablo

Mateo Jiménez Alzate Dinamita

Ramiro de Jesús Gómez Zuluaga Tutifruti

La cuota artística corre por cuenta de Colombia Canta y Encanta, Ballet Nacional del Firulete, Rap (Fly so High) Vs. Trova (Leonardo Jiménez) y Ondatrópica.