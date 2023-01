Llegó la IV Bienal Internacional de Danza de Cali para deleitar a cerca de 40.000 personas

Además de ser reconocida como la capital mundial de la salsa, Cali también le apuesta a ser el epicentro de la danza.

El Teatro Municipal Enrique Buenaventura es uno de los escenarios de los 36 eventos programados en la IV Bienal Internacional de Danza de Cali, que reúne a más de 700 artistas, 28 compañías nacionales y 11 internacionales.

“Es una plataforma de circulación y que pone en diálogo a artistas, bailarines y coreógrafos internacionales con los nacionales, a través de diferentes expresiones como el teatro, la danza, las artes visuales", dijo Ibón Munévar, jefe de prensa de la IV Bienal Internacional de Danza de Cali.

El evento, el más importante de danza en Colombia, se inauguró el pasado lunes 28 de octubre de 2019 con el Ballet del Teatro Nacional de Belgrado, creado en 1923 y el cuerpo de baile estable más importante de Serbia, y su obra Cazadores de Sueños o Dreamhunters.

"Yo me siento muy bien, porque los sueños no tienen idioma, no tienen país, es que todos tenemos sueños y todos estamos cazando los sueños", dice Ronal Savkovic, coreógrafo de Cazadores de Sueños.

Además de que nueve de las once compañías internacionales invitadas a la Bienal estarán por primera vez en Cali, Juan Pablo López, director artístico del evento, asegura que esta nueva versión tiene diferentes obras que considera “imperdibles”, como la Marie Chouinard de Canadá.

“Es una compañía maravillosa, muy conocida y que difícilmente volverá a Cali. En el caso también de Accrorap de Francia, Olivier Dubois de Francia, quien está haciendo una residencia con 40 hombres de Cali y que se presentará el 1 de noviembre a las 8:30 p. m. en el Teatro Calima”, dijo.

En esta nueva edición del certamen, que ya es un referente internacional por su variedad de ritmos, hay una importante participación de países latinoamericanos. Uno de ellos es Chile, con la presencia de Ricardo Curaqueo.

“Es uno de los coreógrafos invitados de Chile y que trae el proyecto Malén, que tiene una particularidad, que son 20 mujeres mapuche entre los 8 y 80 años”, aseguró López.

Medellín, con siete grupos, es la ciudad invitada de honor este año a la Bienal Internacional de Danza de Cali, que, en cada versión, reúne a cerca de 40.000 visitantes.

A las actividades, que se extenderán hasta el próximo lunes 4 de noviembre, precisamente una compañía de la capital de Antioquia, que ganó la Beca de Larga Trayectoria, será la encargada de cerrar este evento con broche de oro.