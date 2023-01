¡Llegó la Navidad a París! Así es el hermoso alumbrado de los Campos Elíseos

🇬🇧 The #Christmas lights of the Champs-Elysées will be inaugurated this evening at 6:30 pm by @KarlLagerfeld 🎄

🇫🇷 Les illuminations de #Noël des #ChampsElysées seront inaugurées ce soir à 18h30 par Karl Lagerfeld ✨ pic.twitter.com/Kn713ZpMIt