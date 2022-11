"Llevo un año creándome la cola": Epa Colombia contó qué se inyecta en las caderas

Daneidy Barrera, conocida popularmente como Epa Colombia , ha dejado claro en varias oportunidades que ha pasado por el quirófano para algunos retoques estéticos. Sin embargo, esta vez le mostró a sus seguidores que desde hace un tiempo se ha sometido a un procedimiento para aumentar el tamaño de sus caderas y glúteos.



En un video que fue compartido por la empresaria de keratinas se le observa junto a una doctora, quien le inyecta en las caderas una sustancia a la que ella llamó 'Sculpture'.

"Llevo un año creándome la cola. Disfruto mucho el crecimiento de mis glúteos, el producto me lo aplica Camila Barrientos. La doy un montón, amiga, ella me hizo mi hermoso rostro y los glúteos. Esa mujer es la mejor", dijo Epa Colombia.



Como era de esperarse, varios internautas reaccionaron a la publicación: "En unos años la veremos llorando", "pobre, Epa Colombia va a terminar como Yina Calderón" y "un médico cirujano me dijo que todo lo que se coloquen para aumentar los glúteos son biopolímeros. Llámenle vitamina C, ácido hialurónico, etc. Tengan cuidado".