Llueven críticas a madre de Yina Calderón tras lanzar fuertes comentarios a influencers

A través de sus redes sociales, Yina Calderón compartió un video en el que su mamá, Merly Ome, expresa sin tapujos su opinión respecto a varios creadores de contenido, entre ellos Yeferson Cossio, Epa Colombia, La Jesuu, Andrea Valdiri y La Liendra.



Yina Calderón empezó diciendo que "voy a poner una foto de influencers que mi mamá conoce y otros que no, pero ella va a decir qué percepción le da cada uno". Sobre Yeferson Cossio, Merly Ome le dijo a su hija lo siguiente: "Ese fue el que se colocó puchecas, dicen que ayuda a la gente pobre, pero, no me gusta algo de él, dicen que consume muchas drogas en las fiestas. Usted no se me va a juntar con él".

La madre de la DJ arrojó el celular en cuanto vio una fotografía de La Jesuu, esto dando a entender que se había sorprendido negativamente con dicha imagen. Además, respecto a La Liendra, la mujer dijo: "jum, y por qué pone eso, el que lo tiene chiquito, eso pa qué".



"Ella me ha ofendido bastante, pero igual, es una muchacha que ha ido creciendo, igual que usted. Y hagan alianza las dos, porque son igual de locas las dos", dijo Merly sobre Epa Colombia.

Por último, la mujer expresó su opinión sobre Andrea Valdiri: "Ella es muy bonita, pero ella fue la que perdió la platica, le pasó igual que a mí. Come, come y come y pierde uno la platica. Ella la ofendió bastante, la vez del cloro y todo eso".



"Quiero aclarar: Yina Calderón no se hace responsable de las acusaciones y palabras de la señora que está aquí, al lado. Simplemente, les puse la foto. También, quiero aclarar, en segunda instancia, yo también acepto todo lo que digan de mí… Y, por último, quiero aclarar que Yina Marcela Calderón Ome no es amiga de ninguno de los susodichos anteriormente nombrados y, tampoco, de su agrado", concluyó la empresaria de fajas.

Los comentarios de la madre de la joven no fueron bien recibidos en redes sociales. "Por eso es que les pasa lo que les pasa", "Uy no, estas mujeres sí son muy conchudas" y "Pero critica y critica, pero no mira las hijas que tiene", fueron algunas opiniones de internautas.