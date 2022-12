Lluvia de estrellas para la edición 71 de los Globos de Oro

Todo está listo en Los Ángeles para la celebración hoy de la 71 edición de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton, donde la alfombra roja ya se ha desplegado a la espera de la llegada de algunas de las mayores estrellas de Hollywood.

El buen tiempo acompañará en esta ocasión, lejos del frío que obligó el año pasado a la instalación de estufas gigantes por primera vez en la historia del certamen, así que las celebridades podrán lucir sus mejores galas sin mirar de reojo a la climatología.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), la entidad que organiza y vota estos galardones, ha anunciado la presencia de nombres ilustres como Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Robert Downey Jr., Emma Thompson, Jim Carrey, Sandra Bullock, Matt Damon, Ben Affleck, Liam Neeson, Naomi Watts, Kevin Bacon o Uma Thurman, que ejercerán como presentadores.

También acudirán rostros tan de moda como los de Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Olivia Wilde, Margot Robbie, Emma Watson, Chris Pine, Mila Kunis, Chris Evans, Amber Heard, Orlando Bloom, Paula Patton, Jonah Hill, Zoe Saldaña, Emilia Clarke, Chris Hemsworth, Channing Tatum y Emma Stone, entre otros.

Será precisamente Stone la encargada de entregar el premio Cecil B. De Mille a Woody Allen en reconocimiento a su carrera, un momento al que se unirá Diane Keaton, su expareja, íntima amiga y musa.

Todo apunta a que Allen no acudirá a recoger la estatuilla, pero los productores de la ceremonia han sembrado la duda en las últimas horas.

Por su parte Hemsworth estará acompañado por el expiloto de Fórmula Uno Niki Lauda para presentar "Rush", mientras que Laura Dern presentará "Nebraska", la película protagonizada por su padre, Bruce Dern.

La gala comenzará a las 17:00 (1:00 GMT) y tendrá como presentadoras a las humoristas Tina Fey y Amy Poehler, encargadas por segundo año consecutivo de sazonar con su ironía este evento, para el que no dudan en improvisar según se desarrollan los acontecimientos.

La colombiana Sofía Vergara está de nuevo entre las elegidas para alzarse con el premio de mejor actriz de reparto de una serie, miniserie o película para televisión.

En su cuarta nominación consecutiva, sus rivales serán Jacqueline Bisset ("Dancing on the Edge"), Janet McTeer ("White Queen"), Hyden Panettiere ("Nashville") y Monica Potter ("Parenthood").

El pulso entre el drama sobre la esclavitud "12 Years a Slave" y la tragicomedia criminal "American Hustle", ambas con 7 candidaturas, preside esta edición de los Globos de Oro, donde "Behind the Candelabra" y "House of Cards", con 4 nominaciones, parten como favoritas en el terreno televisivo.

El trofeo de mejor película dramática lo disputarán "12 Years a Slave", "Gravity", "Captain Phillips", "Philomena" y "Rush" -siendo claras favoritas las dos primeras-, mientras que el de mejor comedia o musical, una lucha más abierta, estará en manos de "American Hustle", "Inside Llewyn Davis", "The Wolf of Wall Street", "Her" y "Nebraska".

El evento contará con varios rostros iberoamericanos en liza. Serán los del mexicano Alfonso Cuarón como mejor director por "Gravity", el guatemalteco Óscar Isaac como mejor actor de comedia o musical ("Inside Llewyn Davis") y el español Daniel Brühl como mejor actor de reparto ("Rush"), todos ellos con su primera candidatura a estos galardones.