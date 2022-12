“Lo disfruté”: Kate Del Castillo confiesa que tuvo sexo con Sean Penn tras visita al ‘Chapo’

“Nunca me enamore de él”, dijo la actriz mexicana, que reveló nuevos detalles sobre su polémico encuentro con el narcotraficante.

Kate del Castillo explicó que “ambos son adultos, estaban solteros y algo sucedía entre ellos”, pero no fue nada más.

Durante su entrevista con Good Morning América, la mexicana aseguró, además, que hasta ahora hacía esta revelación porque nadie se lo preguntó antes. “Todo el mundo creía que tenía algo con ‘el Chapo’”.

Del Castillo también insistió en que ella no tuvo nada que ver con la captura del narcotraficante y desmintió a quienes la señalaron de trabajar para el gobierno de su país.



Por estos días, la actriz presenta su documental ‘The day I met el Chapo’ que estrenó Netflix y provocó comentarios negativos de Sean Penn.

