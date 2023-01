“Lo estoy disfrutando muchísimo”: Diego Torres está feliz de ser jurado en ‘A Otro Nivel’

El cantante argentino se ha ganado el corazón de los participantes, de sus compañeras y de Colombia con su carisma y profesionalismo.

“Yo me lo estoy disfrutando muchísimo porque amo Colombia, todos saben que yo me siento acá como en mi segunda tierra”, comentó Diego Torres sobre su experiencia como jurado en ‘A Otro Nivel’.

Sus 32 años de carrera artística le dan autoridad para aconsejar a los participantes que han pasado por el ascensor.

“Uno con los años aprendió que la manera de decir las cosas es hasta más importante que lo que estás diciendo porque, si no, podés llegar de una manera dañina”, expresó.

Además de los consejos, quiere gozarse el programa y trasmitir su carisma a los colombianos.

“Somos un jurado muy real, muy autentico y verdadero. Nadie hace de bueno ni de malo, sino simplemente como somos, tratando de intercambiar con los participantes, de dejarles algo bueno”, manifestó.

Aunque ha tenido que ser duro con algunas decisiones.

“El ascensor es muy difícil para nosotros como jurados porque no los vemos, no sabes cómo son, ni quienes son ni sus historias, simplemente escuchamos su voz y de acuerdo a eso van subiendo o no, entonces es una decisión complicada”, aseguró Torres.