"Lo que me hicieron no tiene cura": Jessica Cediel publica una de las fotos más dolorosas de su vida

“Esta es la Jessica original, la que nunca jamás volverá”, dijo al hablar de las secuelas del procedimiento en la cola. Envió un mensaje al cirujano.

En la imagen, se ve a la modelo y presentadora posando en bikini para la revista SoHo.

“Esta foto es una de las imágenes más dolorosas de mi vida, no por lo que se ve sino por lo que representa para mí. Fue tomada antes de que me realizaran el procedimiento estético”, cuenta en su mensaje.



Y continúa: “Esta fue la mujer ingenua que hace un tiempo se dejó convencer por su ‘amigo doctor’ (Martin Carrillo, profesional en medicina estética) quien le sugirió en repetidas ocasiones que debía mejorar una parte de su cuerpo: la cola”.

Jessica Cediel narra que “después de varios meses de insistencia caí en su engaño” y señala al médico de hacerle creer que era un “proceso inofensivo”.

Recuerda, entonces, l as implicaciones que tuvo esto en su vida y asegura que lo que le pusieron no fue una sustancia natural , sino “un plástico que destruye el organismo lentamente”.

Esta experiencia, dice, “ha sido una pesadilla, no solo por el daño físico, sino por el daño mental y emocional que esto ha ocasionado en mí”.

Aunque señala al doctor de dejarla enferma de por vida “porque lo que me hizo no tiene cura”, en otra fotografía afirma: “Martín, ya pude perdonarte. Lo único que quiero de ti es que digas la verdad y asumas tu responsabilidad con lo que me hiciste”.



Asimismo, revela que comparte su historia para alertar a otras. “Con que haya salvado a una sola mujer, que también ha sido víctima, para mí es suficiente”, sostiene.

Al final, hace una reflexión y advierte que “algunos nos señalan en medio de su ignorancia, pero lo bueno es que Dios sí conoce nuestros corazones”.