¿Lo va a regañar? Reina Isabel se reunirá con príncipe Harry para hablar de su renuncia a la realeza

También asistirán los príncipes Carlos y William. Se abordarán temas como ingresos de la pareja, títulos reales y el alcance de sus transacciones comerciales.

La reina de Inglaterra Isabel II se reunirá con varios miembros de la familia, entre ellos su nieto, el príncipe Harry, tras la crisis provocada por este y su esposa Meghan al anunciar su deseo de abandonar sus obligaciones en la realeza , una decisión que ha convulsionado al clan y a la opinión pública.

Según la prensa británica, el príncipe Harry verá a su abuela en compañía de su padre, el príncipe Carlos, y de su hermano, el príncipe William, con quien mantiene relaciones tensas.

El encuentro se celebrará en la residencia privada de la Reina en Sandringham, en el este de Inglaterra.

Meghan, quien se encuentra en Canadá, podría participar en el encuentro a través de una conferencia telefónica.

El ambiente será sin duda muy tenso, ya que la familia prácticamente se enteró por la prensa del deseo de Enrique, de 35 años, y de su esposa, la exactriz estadounidense Meghan Markle, de 38 años, de retirarse como miembros de primer rango de la familia real, vivir una parte del año en Norteamérica y trabajar para adquirir independencia financiera, todo ello "sin dejar de apoyar plenamente a Su Majestad la Reina".

Según la prensa británica, la reina no fue consultada y está triste . Isabel II pidió a la familia que encuentre una solución al deseo de su nieto, sexto en el orden de sucesión al trono.

Según el Sunday Times, en el encuentro se abordarán varios temas como la cantidad de la asignación financiera que el príncipe Carlos atribuye al matrimonio, que son los ingresos principales de la pareja, los títulos reales y el alcance de las transacciones comerciales que Enrique y Meghan podrán emprender.

Después de que los duques de Sussex hicieran público su deseo, el Palacio aseguraba que estas "son cuestiones complicadas que requieren tiempo para ser resueltas".

Señal del malestar que esta decisión ha creado en la familia real, el Sunday Times publicaba el domingo que el príncipe William siente que él y Harry, muy unidos desde la muerte de su madre en 1997, se habían distanciado mucho.

"He puesto mi brazo sobre los hombros de mi hermano toda la vida, pero ya no puedo seguir haciéndolo. Somos entidades separadas", publicó el diario, citando una confesión que el príncipe William habría hecho a un amigo.