Lorna Cepeda se casó en secreto a los 52 años: "Mi familia no fue"

Lorna Cepeda es una actriz colombiana que se ganó el cariño de los colombianos con su talento y energía desde hace varios años. Aunque suele mantener su vida privada alejada de las cámaras, recientemente reveló que tomó una importante decisión a sus 52 años.



En medio de un año en el que los divorcios han marcado las tendencias en las relaciones amorosas de los famosos nacionales e internacionales, algunas celebridades mantienen la esperanza en el amor y han decidido dar el siguiente paso en sus relaciones.

La cartagenera reveló, en medio de una entrevista con la periodista española Eva Rey, que meses atrás se casó con su novio, el empresario Juan David Morelli, luego de que en el mes de febrero se comprometieran.

Aunque el tema del compromiso fue revelado por la misma actriz en sus redes sociales en febrero, Lorna Cepeda se casó tan solo unos meses después y no se lo contó a nadie, de hecho, ni su familia asistió a su boda.



La actriz mostró el anillo de compromiso a la periodista, que reaccionó sorprendida. "¿Es que ya estás casada?", cuestionó la española y Cepeda apenas respondió con una sonrisa que demostró que la habían descubierto.

Lorna Cepeda señaló que la boda se llevó a cabo el pasado 12 de junio. “Nos casamos en México, él es colombiano, pero reside allá”, aseguró.

Publicidad

En la entrevista la acompañaba su amiga y colega Natalia Ramírez, quien señaló que Cepeda se había casado en secreto, como ella misma lo hizo años atrás con Ricky Díaz. "Yo me casé ‘cayetano’ porque necesitaba el pasaporte", aseguró Ramírez.



Por su parte, la cartagenera señaló que en su caso fue más porque las cosas se dieron en el país azteca. "Ni siquiera mi familia fue, porque fue como: ‘Bueno, casémonos ya’. Y fueron unos amigos, tenían que ser mexicanos, nuestros amigos mexicanos, unos divinos ellos", aseguró.

La actriz también recordó que después de la boda no realizaron nada especial, "nos fuimos allá a la playa, comimos sushi, tragamos, y ya". Sin embargo, Rey le preguntó si ese día no había consumado el matrimonio con su actual esposo.

"Le voy a preguntar porque no me acuerdo ya. Es que no me acuerdo", señaló entre risas Lorna Cepeda y le escribió a su esposo para confirmar la información. "Me dijo que sí, que si no me acuerdo, me está regañando. Claro que sí me acuerdo", aseguró.