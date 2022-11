‘Los Briceño’, la serie cargada de adrenalina que llegará a las noches de Caracol Televisión

En un ambiente cargado de adrenalina sobre ruedas, carreras y diversión se desarrolló el lanzamiento a medios de comunicación de ‘Los Briceño’, la serie protagonizada por Caterin Escobar, quien le da vida a ‘la Chiqui’, y que encantará a los colombianos.



“Una mujer obstinada y no creo que no es terca, ojalá mi esposo no vea esto o tal vez un poquito, pero creo más bien que es una mujer que la tiene clara y sabe que, cuando queremos algo, vamos a enfrentarnos a cosas no tan chéveres que hay que superarlas”, expresó la actriz Katherine Escobar.

‘La Chiqui’ tiene un papá estricto que es la luz de sus ojos, un hombre que la apoya, pero que no está de acuerdo con muchas de sus decisiones. César Mora interpreta a don Armando Briceño.

“Es un papa bueno, que quiere hacer lo mejor para sus hijos, ser un buen padre, dejarles lo mejor y, como siempre, sueña con que esos hijos sigan el camino de él. Lo que él no contaba es con que hay una hija, la única de la casa y además su consentida, que también quiere ser tractomulera”, dijo el actor.

Breiner Stevenson o ‘YouTube’ es uno de los hermanos Briceño y también es el encargado de cuidar a ‘la Chiqui'.

“Es el que tiene la mente más abierta dentro de esta familia de un pueblo colombiano regida por muchos comportamientos de la masculinidad. Él viene a romper con eso, tiene mucha chispa, tiene como un sentido de la imprudencia bastante grande”, aseguró Camilo Amores, actor que interpreta Breiner Briceño.



Por último, ‘el Peluche’ es el amigo incondicional de Cecilia, que muy posiblemente enamorará a más de uno.

“Es bien regalado como los peluches, muy encantador, muy cariñoso, coqueto con los aceites, motores, apasionado, y con un amor imposible”, manifestó el actor Juan Manuel Restrepo.

‘Los Briceño’ se estrenará en el Canal Caracol el próximo lunes, 21 de noviembre, después de ‘Entre sombras’.