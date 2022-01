Los contundentes mensajes de la cantante Shaira contra Yhonier Leal: “Caín te quedó en pañales"

La cantante santandereana Shaira, quien siempre mostró por sus redes sociales la cercana relación que tenía con Mauricio Leal, se despachó en contra del homicida y hermano del estilista, Yhonier Leal.

Puede leer: El drástico giro de Yhonier Leal en sus afirmaciones tras ser imputado por matar a su mamá y hermano

En una serie de historias en su perfil de Instagram, la joven cantante, de 18 años, mandó unos mensajes tajantes contra Yhonier Leal.

Publicidad

“Menos mal ese cabr#°& ya está encerrado. Tanta agua sucia para su propio hermano. Todo el tiempo él haciendo creer a la gente que Maito se había suicidado, que llegó a la escena del crimen y, según él, lo primero que dijo fue '¿Mauro, qué hiciste?'. No los tocó porque prefirió que llegara la Policía. ¿Ustedes, si encuentran a su familia en una situación así, no se lanzan hacia ellos para saber si siguen vivos o si algo se puede hacer? ¿Cómo fue capaz de decir que Maíto, por su 'condición de gay', no le iba bien en la parte sentimental? Llegó al punto de inventarse que su 'enfermedad crónica' (lo cual no era así) le daba depresiones”, manifestó la artista.

Shaira prosiguió y dio detalles del comportamiento de Yhonier Leal durante el funeral de las víctimas. Le sorprendió la tranquilidad que tenía el implicado.

Publicidad

“Los que no asistieron al funeral y a la misa no se dieron cuenta del cinismo de este hombre; cuando yo llegué al funeral, lo noté tan tranquilo, tan relajado, y, desde un principio, sentí su culpa, su mala energía. Se me acercó a saludarme y yo no fui capaz ni de mirarlo a los ojos, hasta su publicación de Instagram, donde se despide de su madre y su hermano, en la parte que dice 'sólo los más hermosos momentos inundarán nuestras vidas'... ¿Los más hermosos momentos?... Tantas casualidades, hasta la carta del supuesto suicidio 'le dejó todo a mi hermano'... En fin. Le pedí perdón a Dios si tal vez estaba juzgando mal, pero en el camino todo fue esclareciéndose y mis sospechas y mi pálpito fueron ciertos. En el entierro, este tipo no hizo más que grabar todo, sus tías, sus primos, su familia y amigos, que lo amábamos de verdad, destrozados”, indicó la artista.

La cantante aseguró, además, que el funeral lo pagó una amiga de Mauricio y que Yhonier “no fue capaz de ni mover un dedo”. De igual manera, lo criticó al dar entrevistas manifestando que tenía una buena relación con su hermano.

Publicidad

“¡Dando entrevistas con la ropa de Maíto puesta! Diciendo que tenían una relación muy bella. Creo que, por más odio y envidia que Maíto sospechaba que su hermano sentía hacia él, nunca creyó que Yhonier fuera capaz de hacer semejante atrocidad no solo con él, sino con su propia madre. ¡Maldito! Ojalá no solo te pudras en la cárcel, sino también en el infierno. Te mereces lo peor, no solo por asesino, sino por cínico, por mal hermano, por mal hijo. Caín te quedó en pañales”, manifestó.

También, lamentó el final que tuvo Mauricio Leal, un hombre que “tenía un corazón lleno de bondad, y que siempre brindó a los demás lo mejor”.

Publicidad

Agradeció a Angeline Moncayo, actriz y amiga del estilista, quien con Shaira “presionaron en la Fiscalía” para defender la memoria de Mauricio. “Se pudo demostrar a la final cuál es el desenlace de este crimen”, anotó.

“Gracias a la Fiscalía que, aunque esto no nos devuelve a Maíto ni a la Sra. Marleny, sabemos que ya podrán descansar en paz porque se sabe la verdad. ¡Te amaremos por siempre! Te llevo en mi corazón, hermanito menor”, dijo.

Publicidad

Por último, Shaira publicó un video con el siguiente mensaje: “Ahora sí… Descansa en paz, mi Maíto. Algún día nos volveremos a ver”.

Vea todas las historias de Shaira aquí:

1 of 6 Cantante Shaira se despachó contra el hermano de Mauricio Leal, Yhonier Rodolfo. Instagram: shaira_oficial 2 of 6 Cantante Shaira se despachó contra el hermano de Mauricio Leal, Yhonier Rodolfo. Instagram: shaira_oficial 3 of 6 Cantante Shaira se despachó contra el hermano de Mauricio Leal, Yhonier Rodolfo. Instagram: shaira_oficial 4 of 6 Cantante Shaira se despachó contra el hermano de Mauricio Leal, Yhonier Rodolfo. Instagram: shaira_oficial 5 of 6 Cantante Shaira se despachó contra el hermano de Mauricio Leal, Yhonier Rodolfo. Instagram: shaira_oficial 6 of 6 Cantante Shaira se despachó contra el hermano de Mauricio Leal, Yhonier Rodolfo. Instagram: shaira_oficial