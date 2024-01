Los desafíos de Sofía Vergara en la serie Griselda: “Descubrí cosas que no sabía que podía hacer”

Sofía Vergara, la actriz colombiana más importante en el mundo del entretenimiento, realizó el lanzamiento para Latinoamérica de Griselda, una serie que le presentó muchos desafíos y retos, pues fue protagonista y productora.



“Yo me sentía en un laberinto mental porque nunca había hecho un personaje así. Mi carrera de actriz ha sido Gloria Pritchett, durante once años, riéndome y echando chistes. Esto fue meterme en una cosa completamente diferente. Tenía muchas inseguridades, nunca había actuado en español, nunca había hecho drama, no había tenido dientes de mentiras, peluca y nariz. No había trabajado con un director que hablara español y además colombiano. Eran muchas cosas diferentes”, expresó Sofía Vergara en diálogo con Noticias Caracol.

Además, la actriz colombiana manifestó que este papel le mostró toda su capacidad como intérprete: “No solo me la pasé bien, aprendí muchísimo de mí, descubrí cosas que no sabía que podía hacer. Las primeras semanas fueron difíciles, pero ya después me di cuenta que voy a hacer lo que el director diga. Filmamos, me mostraba un poquito y me quedaba asombrada. Si me decía ‘tirate en el piso’, me tiraba al piso”.

En ese orden de ideas, hizo énfasis en que esta serie, Griselda, tratará de mostrar aspectos diferentes de la vida de la fundadora del Cartel de Medellín, un grupo terrorista que lastimó al país de diferentes maneras.

“No queríamos mostrar otra vez lo que es el narcotráfico, ese negocio. Queríamos mostrar la vida de esas mujeres, lo que pasaron esas mujeres en esas situaciones. Creo que nadie lo había visto, yo no lo había visto. Por eso me fasciné con Griselda. Una mamá, cuatro hijos, sin nada, una migrante en un país desconocido. Fue fascinante para mí descubrir lo que esa mujer era. Sabemos que ella se fue un poco a un lado que no tenía que irse, pero quiero pensar que ella al comienzo tenía intenciones buenas”, indicó.

Sobre posibles galardones con esta serie, Sofía Vergara indicó que la producción no fue pensada para eso, pero que las puertas a una estatuilla no están cerradas.

“Sería mentir que no quiero ganar algo, lógicamente. Pero eso no era realmente lo que tenía en la cabeza cuando decidí hacer Griselda. Yo estaba buscando un personaje que yo sabía que lo iba a sentir. Yo no tengo entrenamiento de actriz. No sabía si podía, no sé qué puedo hacer como actriz en este momento”, complementó.

Durante la entrevista con Noticias Caracol, también hubo espacio para que Sofía Vergara hablara del narcotráfico que le quitó a su hermano.

“Yo viví el narcotráfico en Colombia. A mi hermano lo mataron aquí y desafortunadamente fue parte de este negocio en algún momento. Yo sé lo que el narcotráfico hizo con el país y con nuestras familias. Yo lo viví. Entonces, más allá de premios o no, era hacer una mujer fuerte, colombiana y saber que era la única forma que iba a tener de trabajar con un director colombiano, actores como Paulina Dávila, como Alberto Guerra, como todos los actores que tenemos en el elenco. Esto me ha dado muchísima ilusión y un personaje fascinante, una mujer que logró muchas cosas en una época donde eso no se oía”, recalcó.

Por su parte, Andy Baiz, director de la serie, expuso lo que significó trabajar con actores y actrices de talla mundial: “Admiración absoluta por Sofía Vergara. Cuando me dijeron que me estaban llamando para dirigir una serie de seis episodios donde podía trabajar con Sofía Vergara que estaba haciendo su primer rol dramático, es fascinante y un sueño hecho realidad. Nos rodeamos de un equipo excepcional”.

Baiz también recalcó que no fue nada fácil recrear esa época: “Estábamos filmando en locaciones reales, en exteriores, en interiores. Todo lo teníamos que recrear, la música de la serie es increíble. Está Karol G, otra mujer empoderada colombiana. Ese universo que recreamos fue muy lindo, se ve muy bien”.