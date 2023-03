Los emotivos mensajes a Bruce Willis en su primer cumpleaños tras ser diagnosticado con demencia

Este domingo, 19 de marzo, Bruce Willis celebró su cumpleaños número 68 en compañía de sus familiares. Por medio de su cuenta de Instagram, su exesposa Demi Moore compartió un video en el que se ve al actor sonriendo, rodeado de sus seres queridos mientras entonan la canción de 'Feliz cumpleaños'.



“¡Feliz cumpleaños, BW! Me alegro mucho de poder celebrarte hoy. Te quiero y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos, todos los sentimos”, expresó la actriz en la descripción que acompaña la pieza audiovisual, en la que se ve a Willis levantando el puño al aire mientras su familia le aplaude.

Este sería el primer cumpleaños del protagonista de ‘Duro de matar’, luego de hacer pública la enfermedad que lo retiró de la pantalla grande.

Bruce Willis, que dejó la actuación el año pasado por padecer afasia, un trastorno del lenguaje, recibió un diagnóstico médico definitivo y sufre un tipo de demencia que ha provocado que empeore su estado de salud, según informó el pasado mes de febrero su familia.

Emma Heming, esposa de la estrella de Hollywood, abrió la mañana del cumpleaños compartiendo un mensaje por medio de redes sociales en el que reconoció haber empezado el día llorando: “Creo que es importante que vean todas las caras de esto. Siempre recibo mensajes en los que me dicen: ‘¡Qué fuerte eres!’ o ‘Yo no podría hacerlo’. La realidad es que no me dieron opción. No pude hacer otra cosa que mantenerme fuerte tanto por Bruce como por nuestras dos hijas”.

Publicidad

Scot Willis, la hija mediana del primer matrimonio del actor, compartió una imagen de su infancia en la que se ve subida en los hombros de su padre y lo acompañó con un mensaje que dio cuenta del amor que le tiene y lo difícil que ha sido llevar esta situación.

“Feliz cumpleaños a uno de mis mejores amigos, el rey Piscis, el maestro de la dualidad, tanto el ícono del héroe de acción como el padre de una niña. Qué privilegio tener a este hombre como mi padre y aprender tanto sobre la vida, la alegría, la picardía y el arte a través de él. Hoy no es necesariamente un día fácil, porque es un día lleno de amor muy profundo, y nuestro dolor realmente nos muestra la profundidad de nuestro amor por alguien. El duelo es un precio que siempre pagaré por saber lo que es sentir tanto amor. Te quiero”, dice.



Le puede interesar: Esposa de Bruce Willis pide a los periodistas que no le griten a su esposo

¿Qué es la demencia frontotemporal?

La demencia frontoremporal (FTD, por sus siglas en inglés) afecta al lóbulo frontal del cerebro y provoca alteraciones en la conducta, además de perjudicar al habla.

Según el sitio web Mayo Clinic , las personas que padecen demencia frontotemporal presentan cambios dramáticos en su personalidad y se vuelven "socialmente inapropiadas, impulsivas o emocionalmente indiferentes".

Publicidad

El estado de salud de Bruce Willis no es favorable ya que su enfermedad avanza con gran rapidez. Así lo anunció su familia, quien ha mostrado preocupación porque su capacidad cognitiva disminuye. Una fuente cercana a la mamá de Bruce Willis sostuvo que él, al parecer, ya no reconoce a su progenitora y no sostiene una conversación normal. Además, experimenta comportamientos agresivos.

“Ella (la madre de Bruce Willis) dice que no está segura de que su hijo la reconozca, que su comportamiento es lento y un poco agresivo”, sostuvo la fuente al diario alemán Bild. "Ya no se puede tener una charla normal con la estrella de cine", argumentó el medio citado.

Bruce Willis ha estado todo este tiempo rodeado de diversos trabajadores de la salud, como médicos, enfermeras y terapeutas. En un reciente comunicado, sus allegados explicaron que el artista “tiene una agenda ocupada llena de actividades”, para asegurarse “de que tanto su cuerpo como su cerebro estén ejercitados”.