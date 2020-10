Los encantos de Álvaro Bayona, quien hace de Pastor Gaitán en 'Pedro, el escamoso'

Pastor Gaitán, interpretado por el actor bogotano Álvaro Bayona en ‘Pedro, el escamoso’ , está perdido de amor por Pedro Coral, pero no por su billetera, porque no tiene un centavo, ni por su figura. Tampoco por su simpatía. Pasan los años y el personaje que encarna Miguel Varoni no le da ni una miradita.

“Es verdad. Llevamos 20 años intentándolo”, afirmó el actor acerca del recordado papel que hace en la exitosa novela de Caracol Televisión.

Bayona, de 59 años, dijo que espera haber realizado una buena representación de la población LGBTI con su papel.

“Fue con el mayor respeto y el mayor cariño. Respeto el impulso de las personas y creo que el mundo es diverso”, indicó.

El actor nacido en Bogotá, además, habló sobre sus proyectos, particularmente uno en el que realiza eventos para empresas.

“Se trataba de convertir contenidos muy aburridos, que eran muy densos, en pequeñas obras de teatro que pudieran darle información al público que asistía”, explicó.

Además, se refirió a su emprendimiento llamado Papas Quibza. “Son estas papas que tienen esos colores rojos morados, nosotros encontramos que esas papas fritas son maravillosas”, expresó.

Finalmente, Bayona contó acerca de la comedia en la que participó junto a Andrea Guzmán y Jimmy Vásquez.

“Es una comedia que produjo Dago García, está de manera que podemos comunicar el teatro en ‘streamming’”, señaló sobre la obra que se encuentra en la página web del Teatro Nacional.

Álvaro Bayona, una vida dedicada al teatro y a la música, pues, aunque hoy día sea su gran secreto, se sabe que en la universidad fue cantante de tango.