Faltando pocas semanas para que termine el 2023, todas las personas empiezan a hacer un recuento de lo que fueron los últimos 12 meses, tanto lo bueno como lo malo, especialmente en el amor. Las celebridades no son la excepción a la regla y, para este año, son varios los famosos que se separaron.

Ni las celebridades se salvan de pasar por un desamor, varios de ellos iniciaron el 2023 al lado de su persona amada, pero terminan el mismo año solteros o con una nueva pareja. Estas fueron las separaciones más sonadas del año que está por acabar:

Sophie Turner y Joe Jonas

Luego de cuatro años de matrimonio, el pasado 6 de septiembre la pareja conformada por Sophie Turner y Joe Jonas confirmaron su divorcio.

A través de un texto, la actriz de Hollywood y el cantante manifestaron que la decisión de la separación fue un “acuerdo mutuo” y pidieron que no se hicieran más especulaciones sobre los motivos que los llevaron a divorciarse. También señalaron que esperan respeto por ellos y sus hijas de tres y un año.

Publicidad

Rosalía y Rauw Alejandro

Tres años de relación y un compromiso terminaron abruptamente a mediados de este año. Los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro fueron una de las rupturas de famosos más controversiales del año, especialmente por los rumores de supuesta infidelidad del puertorriqueño con una influenciadora colombiana.

La artista española confirmó la separación el 27 de julio en sus redes sociales con el siguiente texto: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Sofía Vergara y Joe Maganiello

Los actores Sofía Vergara y Joe Manganiello también se unieron al listado de los famosos que se separaron durante el 2023, en su caso, tras siete años de matrimonio. La noticia llegó a mediados del año, cuando ya existían rumores luego de varios meses en los que no se les veía juntos.

Publicidad

A través de un comunicado, los famosos confirmaron que habían decidido llevar sus vidas por separado. "Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se quieren y que cuidan mucho el uno del otro, les pedimos educadamente que respeten nuestra privacidad en estos tiempos en los que atravesamos una nueva fase de nuestras vidas".

Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Una de las rupturas que más impactó a los usuarios de redes sociales en Colombia fue la de los influenciadores Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Luego de varias semanas de rumores, en el mes de noviembre los famosos confirmaron su divorcio, luego de un año de matrimonio.

“Yo tuve un matrimonio superlindo con Saru, y lo que aprendí es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco, un matrimonio es de dos personas, y las decisiones se toman entre las dos personas”, indicó Valdiri en sus redes sociales. "Hay cosas que no son negociables ni para la persona ni para mí. Cosa que yo no voy a tolerar es la hipocresía. Desde el comienzo, cuando tú te casas, hay que hablar con la verdad. Yo no puedo vivir en esa hipocresía porque me enfermo”, subrayó.

Otras parejas de famosos que causaron revuelo con su separación: