Los Latin Grammy más colombianos: estos fueron los premios para artistas nacionales

Sevilla, España, fue el escenario de los Latin Grammy 2023, una ceremonia en la que los artistas colombianos brillaron más que nunca, llevándose 13 estatuillas y el aplauso de todos los asistentes.



Karol G fue una de las grandes ganadoras: la artista paisa se llevó los premios a mejor álbum de música urbana y mejor álbum del año con su disco Mañana será bonito. También alzó el galardón a mejor fusión-interpretación urbana por su colaboración con Shakira en la canción TQG.

Por su parte, Shakira también ganó otros dos premios junto al argentino Bizarrap por la Music Sessions #53 , éxito musical que se quedó con los títulos a mejor canción del año y mejor canción pop.

Además de las colombianas, el músico bogotano Andrés Cepeda también se llevó un premio a casa, el cuarto Latin Grammy en su carrera. Fue en la categoría mejor álbum vocal pop tradicional por su disco Décimo cuarto.

"Gracias a la academia, quiero dedicar este premio a mi familia, a mi país Colombia y al amor de mi vida, mi inspiración, mi esposa Elisa. Gracias a todo mi equipo, mis artistas colaboradores y especialmente a mi público que me ha inspirado y me ha motivado a seguir haciendo lo que hago con mi esencia, haciendo la música que amo y no la que me conviene", aseguró el cantante.

También los bogotanos de Diamante eléctrico se llevaron su tercer Latin Grammy en la categoría mejor canción de rock por el sencillo Leche de tigre. Fonseca alzó el de mejor canción tropical por su colaboración con Juan Luis Guerra llamada Si tú me quieres.



Juanes fue el siguiente, recibiendo su Latin Grammy número 25 por su álbum Vida cotidiana como mejor álbum de pop-rock. El artista paisa le dedicó su premio a su esposa Karen Martínez y sus hijos, quienes fueron la gran inspiración para las canciones de ese disco.

El grupo colombiano Monsieur Periné recibió el premio a mejor álbum de música alternativa con Bolero apocalíptico. Así como Carlos Vives se ganó el de mejor álbum de cumbia-vallenato por Escalona nunca se había grabado así.