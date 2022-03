El pasado sábado, 26 de marzo de 2022, el cantante mexicano Christian Nodal tenía programado un concierto en el estado Atanasio Girardot , en Medellín. No obstante, más de 10.000 personas se quedaron esperándolo, pues el artista jamás llegó.

"Llevo intentando llegar a Medallo de toda las maneras posibles, no he podido tomar dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor", fue la explicación que dio Christian Nodal desde su cuenta en Instagram.

Publicidad

Como era de esperarse, muchos usuarios usaron las redes sociales para expresar su indignación mediante memes. Incluso, algunos recordaron que la ausencia de Christian Nodal fue tan solo 8 días después de la cancelación del Festival Jamming , que afectó a miles de personas.

Estos fueron algunos de los memes que dejó la ausencia de Christian Nodal en su concierto en Medellín:

Tengo todo el derecho de reírme de lo del concierto de nodal porque hace 8 días estaba igual con el jamming jajajajajajajajajajaja https://t.co/AQmO73hkjP — Baguvix (@Arroba_MiNombre) March 27, 2022

Publicidad

Nodal viendo que la alarma no le sonó porque la puso en la calculadora pic.twitter.com/1cmFMtQq2t — Castro. (@scastro91) March 27, 2022

Publicidad

Yo viendo como me salve del concierto de Nodal por no tener dinero pic.twitter.com/KujWRRtMXa — Margherita (@nathmgc) March 27, 2022

Publicidad

Nodal anoche a la hora del concierto pic.twitter.com/BAL8jqKdDc — Premios Polo Popis (@PremiosPopis) March 27, 2022

Publicidad