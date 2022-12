Los Miserables

¿Por qué sí?

Es una cinta de excelente factura cuya puesta en escena ha sido alabada por los conocedores del séptimo arte, en gran medida por su respeto al musical y a la obra de Victor Hugo.

¿Por qué no?

Viene de ganar tres Globo de Oro, dos para sus protagonistas y uno en una categoría en la que es imbatible: Mejor Comedia o Musical, que no existe en los Oscar.

Los musicales no la tienen fácil como Mejor Película. La última vez que el género se quedó con el premio fue en 2002 con "Chicago". Este año, "Les Misérables" tiene una competencia muy poderosa con "Argo" o "Lincoln" , por lo cual parece improbable que sea tenida en cuenta.