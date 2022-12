Los piques "suicidas" que se pega Valentina Lizcano para mantenerse en forma

Foto: Instagram @valelizcano

Valentina Lizcano, actualmente parte del elenco de Polvo Carnavalero de Caracol Televisión, se destaca en redes sociales, más allá de su carrera artística, por su profunda pasión por el ejercicio y la sana alimentación. Sus publicaciones están relacionadas con la actividad física, tips para el cuidado del cuerpo y la buena nutrición que atraen a más de 460.000 seguidores en Instagram.

"Fue algo muy orgánico empezar a compartir lo que soy y cómo vivo, ya que la gente a veces se hace una idea que no es porque uno trabaja en televisión. Es rico poder mostrar otras cosas que me apasionan también, que hacen parte de mi trabajo, que me gustan y que me mueven el corazón. Empecé a publicar mis entrenamientos y ha sido un aprendizaje de la mano de la gente", señala la actriz caleña, sobre este tipo de publicaciones que realiza desde hace cinco años.

Trabajo cardiovascular, burpees y hasta piques "suicidas", hacen parte de las exigentes rutinas de entrenamiento a las que se somete esta artista vallecaucana.

Valentina cuenta que en algún momento las dietas demasiado estrictas le afectaron su organismo, aparecieron desórdenes hormonales que casi no le permiten quedar embarazada. Experiencia que le ha gustado compartir con sus seguidoras, muchas de ellas madres.

"En las redes sociales, yo he contado mis aciertos y mis desaciertos en este mundo del fitness, que es tan llamativo y bonito, como peligroso, porque crea estereotipos y la gente se obsesiona con cosas que ve en otras cuentas de Instagram o de marcas que desvían la idea. El fitness no es más que actividad física para el mejoramiento de la salud, acompañado de una buena alimentación", agrega la artista y entrenadora personal.

Para la vallecaucana es esencial ser responsable con lo que se publica, mostrar que todos somos humanos y no estamos exentos de errores. "Esa vaina de estar mostrando el jopo todo el día, la cara sin arrugas, los mil filtros, lo que hace es socavar la seguridad de nosotras como mujeres y a la vez acabar con la de nuestros hijos que nos ven sufrir por una belleza falsa que no existe. Me he dedicado a mostrar la realidad tal cual es", dice.

Su principal inspiración es su pequeño hijo Salvador, pues desea hacer de él un buen hombre, por lo que considera necesario crear en el principios y amor hacia la mujer, respeto hacia ella y hacia el cuerpo, moral y seguridad. “Esa es mi manera de devolverle al universo las bendiciones que me ha dado”.

Otra de las motivaciones de Valentina es su novio Ruben Banquero, con quien sostiene una relación desde hace cinco meses. Expresa que ella lo buscó para que le enseñara muchas cosas que le faltaban como entrenadora personal y terminaron enamorándose.

"Ahora somos un equipo. Es chévere contar con una persona que tiene la misma pasión, el mismo amor por el deporte, por la vida saludable, por aportarle a la gente motivación y cosas reales, eso hace que como parejas funcionemos bien y como equipo. Nos complementamos, porque él es más apasionado por el entrenamiento y yo por la nutrición".