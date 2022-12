Los Red Hot Chili Peppers se quitan la ropa con James Corden en Carpool Karaoke

Anthony Kiedis, vocalista; Flea, el bajista; Chad Smith, el baterista; y Josh Klinghoffer, el guitarrista, recorrieron las calles de Los Ángeles mientras cantaban varios de sus ‘hits’.

En el entretenido video dieron un abrebocas de su nuevo albúm The Getaway, interpretando la canción ‘Dark Necessitie’, y no dudaron en quitarse las camisas para dar un toque de su estilo.

En el recorrido, los cuatro integrantes de los Red Hot Chili Peppers cantaron ‘Can’t Stop’, ‘Give It Away’, ‘Californication’, ‘Under the Bridge’ y ‘By the Way’.

El segmento Carpool Karaoke de James Corden se ha convertido en todo un éxito. Famosos como Sia, Justin Bieber, Demi Lovato, Nick Jonas y Adele, entre otros, han hecho parte de un recorrido automovilístico.