Los retos de Halle Bailey al interpretar a La Sirenita: “Solo me enfocaba en lo positivo”

Por fin llega la anunciada película de ‘La Sirenita’ , protagonizada por la actriz y cantante Halle Bailey, un papel que se ganó por su gran voz y talento actoral, aunque su elección ha generado críticas.

Halle Lynn Bailey tiene 23 años y fue elegida para interpretar a Ariel, lo que significó un momento de celebración, pero también de incomprensión, pues la artista se convirtió en blanco de reacciones racistas en las redes sociales.

Con críticas y elogios, Halle Bailey afronta este nuevo reto, refugiada en su familia y el orgullo que para ellos representa.

“Sabes, es realmente especial. De hecho, mis abuelos vieron el tráiler por primera vez y mi mamá me había enviado un video de mi abuelo mientras lo miraba una y otra vez llorando”, destacó la actriz.

Publicidad

Asimismo, Halle Bailey agregó que “su abuela recuerda ver a su familia en los campos de algodón",

"Así que cuando escucho las cosas que se han dicho, es como, ok, solo me enfoco en lo positivo y en las hermosas reacciones de la gente y me doy cuenta del mayor significado y propósito detrás de todo esto: que puedan verse a sí mismos y saber que son dignos, así que es algo realmente hermoso", comentó.

La actriz debió someterse a una preparación en natación para poder llevar a cabo el personaje.

Publicidad

“Sabes, tenía estos increíbles entrenadores de natación sincronizada. Venían a mi casa todos los domingos y me enseñaban a nadar como una sirena. Siempre fingía en el agua cuando era niña, hacía el nado con delfines. Hicimos mucho trabajo de tanque y todo lo demás, así que ellos me ayudaron a prepararme", afirmó.

Además del esfuerzo físico, la increíble voz de la actriz la llevó a ganarse este importante papel.

"Quiero decir, estas son canciones muy difíciles de cantar porque vocalmente son técnicas, hermosas y duras. Y Jodi Benson hizo un trabajo increíble como Ariel y su versión de 'Part of Your World' es tan hermosa. Así que realmente quería hacer justicia a la canción y hacerle justicia a ella con el hermoso trabajo que nos quedó y sí, como cantante, estaba emocionada de cantar estas canciones porque han tenido un lugar especial en mi corazón desde que era pequeña”, concluyó la artista.

Halle Bailey, como La Sirenita, será una historia que trascenderá las olas del mar.