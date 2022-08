‘Los Reyes del Mundo’, de Caracol TV, competirá en el Festival de San Sebastián en España

La película ‘Los Reyes del Mundo’, de Caracol Televisión y Dago García Producciones, fue seleccionada para participar en la competencia oficial del Festival de San Sebastián, España, uno de los más importante del cine iberoamericano.



Esta es la historia sobre el conflicto armado en Colombia en la que cinco jóvenes que la sociedad excluyó se rebelan y claman por lo suyo: la tierra, la libertad y estar a salvo.

“Estrenar la película mundialmente en un festival como el de San Sebastián marca para la película, ojalá, un camino de celebración. Es maravilloso por fin entablar una relación que se tiene con el público, en un lugar que celebra un amor profundo por el cine”, expresó Laura Mora, directora de ‘Los Reyes del Mundo’.

La cinta tendrá su premier mundial el 21 de septiembre y en el Festival de San Sebastián será proyectada entre el 16 y 24 de agosto.



Entre tanto, la cineasta Laura Mora se convierte en la primera directora colombiana en la historia que es seleccionada en la competencia oficial de largometrajes de un festival de tan alto nivel .

"Ser la primera directora colombiana en ser seleccionada en la competencia oficial de un festival de clase A, pues me honra muchísimo, es algo que uno cuando está grabando la película no está planteándose ni imaginando. El cine colombiano está lleno de mujeres maravillosas que a mí me han inspirado y que han abierto mi camino", agregó Laura Mora.

'Los Reyes del Mundo’ fue el último premio del estímulo integral del Fondo de Desarrollo Cinematográfico y llegará a salas de cine de Colombia el próximo 6 de octubre.