Los sabores ancestrales del Pacífico colombiano se disfrutan en el Petronio

El Festival más importante de la región no podía dejar de lado una de las más representativas tradiciones del Pacífico colombiano. El viche, la crema de viche, el arrechón, la tomaseca y la botella curada, son algunas de las muchas bebidas que rescatan los saberes ancestrales de esta cultura. Estos no se han dejado tentar por el olvido gracias a las mujeres que desde pequeñas han velado por mantenerlos vigentes.

Luz Mariela García, es una de ellas. Desde hace quince años prepara estas emblemáticas bebidas del litoral. Cuenta que cuando niña observaba a su madre tostar el anís y poner la olla en el fogón, y que en muchas ocasiones ella misma le ayudaba.

Para 'Mayeya', como es conocida cariñosamente, llevar estas bebidas a escenarios como el Petronio Álvarez es rescatar su cultura. "Ellas tienen una historia que contar, porque atrás de ellas tenemos la música, la tradición y el sentir de que es una costumbre de nuestros pueblos y ancestros", expresa.

Entre risas la mujer, nacida en Timbiquí y que desde hace 25 años acogió a Cali como su hogar, recuerda que uno de los poderes del viche, que es la base de todas las recetas, es servir de afrodisiaco. "Todos sus ingredientes, en el hablar común de costeña, son calientes. Se dice que le saca el frío al cuerpo y da una cierta de calentura", menciona.

[[{"fid":"160046","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

Otra de las mujeres del Pacífico que con sus manos conserva esta tradición, es Teresa de Jesús Hurtado o simplemente 'La Tere'. Ella afirma que algunas de las bebidas traen también poderes para la salud.

"La botella curada y la tomaseca son recetas ancestrales que nuestros abuelos, con el afán de poder tener la medicina en casa a falta de los médicos, se ingeniaron cultivar esos sabores porque descubrieron que tenían alto poder curativo", explica.

'La Tere' señala que, por ejemplo, la botella curada sirve como fertilizante y la tomaseca, que es la bebida que se le da a beber a la mujer cuando da a luz, permite eliminar todas las impurezas del parto para poder seguir procreando.

En el Pacífico esta tradición aún sigue viva y trasciende de generación en generación. Para Teresa y muchas de estas mujeres que la mantienen vigente, es un medio de convivencia. "Nosotros andamos detrás de esto no solamente para recoger unos recursos, sino para mostrar nuestra cultura, para que conozcan estas bebidas y las traten con respeto", puntualiza.

[[{"fid":"160047","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

Si desea conocer los sabores del Pacífico, y su historia, puede degustarlos en cualquiera de los más de 50 stands que tiene dispuesto el XIX Festival Petronio Álvarez, en su zona gastronómica, hasta el próximo domingo 16 de agosto.