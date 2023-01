Los secretos que guarda Martina ‘la Peligrosa’ en la canción que cantará en Viña del Mar 2019

Con la canción ‘Tu culpa’ busca llegar a los corazones de todos en el extranjero.

‘’A conquistar al público de Viña del Mar con esta canción que es divertida. Tiene su cosita, su rabiecita, pero finalmente es una canción con mucho ritmo y colorido, y sé que muchos se sentirán identificados’, comentó sobre uno de sus más recientes éxitos.

Sin embargo, detrás del ritmo alegre y contagioso de la canción hay una historia.

La letra surgió en uno de los momentos más difíciles de la artista, cuando en 2017 se divorció de Jairo Barón, el guitarrista de su banda, y con quien tuvo una relación de 10 años.

“’Tu culpa’ apareció justo en esos momentos, debo decir que no es una canción así como delicadísima, pero si el sentimiento. Además, que la compuse con Yera y con Lalo; y no sé, ese día los 3 estábamos del lado que no era y decidimos hacer una canción así. Al que le caiga el guante…’’, contó ante las cámaras la carismática Martina.

Afirmó que se fue a vivir sola, se sentó a componer y llegó un nuevo amor a su vida, con quien hoy tiene una relación.

‘’Estoy atenta a aprenderle un montón de cosa, además que esta persona es superdisciplinada y todo correcto y yo soy un despelote, entonces la ‘vaina’ se balancea un poquito’’ dijo.

Recargada y más fuerte, así es la nueva Martina, que, con su metro cincuenta de estatura, se enfrentará al monstruo de la Quinta Vergara, el próximo 24 de febrero.