Los Simpson cumplen treinta años de estar al aire, ¿qué hace que estén aún tan vigentes?

La serie cuenta con más de 600 capítulos en 28 temporadas, lo que la ha convertido en una de las más vistas y antiguas del mundo.

En los últimos años la serie ha acertado ciertos contenidos de sus capítulos con la realidad, por lo que hoy en día han tomado fuerza sus predicciones.

Un claro ejemplo fue la lesión de Neymar en el mundial de Brasil 2014, la cual es comparada con el capítulo 16 de la temporada 25, en el que Homero es árbitro de una Copa Mundial de fútbol.

Quizás el mayor acierto fue anticipar que el millonario y estrella de televisión Donald Trump se convertiría en presidente de los Estados Unidos.

Muchos esperan con ansiedad en qué más acertarán los personajes amarillos.

Además de hacer parodias a las series y películas en sus escenas, políticos, científicos, deportistas y celebridades han participado directa o indirectamente con el humor y las excentricidades de esta familia en la pantalla chica.

Se recuerdan episodios como en el que aparecen Dana Scully y Fox Mulder, capítulo ocho de la décima temporada, en el que el sr Burns es confundido con un visitante de otro planeta. Los actores Gillian Anderson y David Duchovny prestaron encantados sus voces, justo cuando la serie X - Files era la más vista del mundo.

Otros actores como Kiefer Sutherland, de 24, Mark Hamill, de Star Wars; Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger y Ron Howard también han sido parte de la producción.

Pero no solo estrellas de Hollywood han pasado por el casting. También lo han hecho grandes celebridades de la música como Aerosmith, The Rolling Stones, The Who y Lady Gaga, entre muchos otros.

A pesar de que varios actores que interpretaban las voces principales han fallecido, Los Simpson luchar por permanecer vigentes, dándole la oportunidad a nuevos talentos.