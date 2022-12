Los Simpson también lo predijeron: Disney compró parte de Fox

El negocio, de 52.400 millones de dólares en acciones, excluye al canal Fox News.

Los Simpson, famosos por hacer predicciones, ya lo habían anticipado en 1998. En un capítulo titulado 'When you dish upon a star', de la décima temporada, se ve una imagen donde aparece el logo de la 21st Century Fox y se lee que los estudios son parte de una división de Walt Disney Co.

Publicidad

El episodio se transmitió el 8 de noviembre de 1998. Cabe recordar, además, que en la temporada 27 de Los Simpson apareció una introducción en la que la familia amarilla se convirte en personaje de Disney.

Así fue el negocio

Walt Disney Co. anunció este jueves que alcanzó un acuerdo para comprar parte de 21st Century Fox por 52.400 millones de dólares en acciones después de la separación de las estaciones de televisión de esta compañía y el canal Fox News.

Publicidad

"Sobre la base del compromiso de Disney de ofrecer entretenimiento de la más alta calidad, la adquisición de estos activos complementarios le permitirá a Disney crear contenido más atractivo, construir relaciones más directas con consumidores de todo el mundo y ofrecer una experiencia de entretenimiento más atractiva", dijo Disney en un comunicado.

Las estaciones de televisión de 21st Century Fox y el canal de noticias Fox News serán separados antes de la operación.

Publicidad

"La adquisición de esta colección estelar de negocios de 21st Century Fox refleja la creciente demanda del consumidor por una rica diversidad de experiencias de entretenimiento que son más emocionantes, accesibles y prácticas que nunca", dijo el director ejecutivo de Disney, Robert Iger, en un comunicado.

Iger, quien previamente tenía previsto retirarse en 2019, ahora permanecerá en el cargo hasta 2021.

Disney ha estado tratando de reforzar sus posiciones en Hollywood y en la televisión al obtener la biblioteca de contenido de Fox para fortalecer su arsenal contra Netflix y otros rivales.

El auge de los servicios de streaming y el llamado movimiento de corte de cordón contra la televisión por cable, junto a la disminución de los ingresos por publicidad, han contribuido a un rápido cambio en el ambiente de las compañías de medios.

Publicidad

Disney, que posee las cadenas de televisión ABC y ESPN y grandes estudios de cine en Hollywood, tiene previsto lanzar sus propios servicios de streaming para competir con Netflix y Amazon.

Este acuerdo le dará también un control mayoritario en Hulu, otro popular servicio de streaming.

Publicidad

El anuncio fue hecho mientras otro gran acuerdo entre medios, entre AT&T y Time Warner, ha sido cuestionado por una demanda antimonopolios presentada ante el Departamento de Justicia estadounidense.

Antes de que el acuerdo se materialice, 21st Century Fox transferirá las estaciones y cadenas Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 y Big Ten Network a una nueva compañía.

Los accionistas de 21st Century Fox recibirán 0,2745 acción de Disney por cada una de 21st Century Fox que poseían, según este acuerdo.