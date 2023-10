Los trabajos que Brayan Galindo, de Los Escachaitos, tiene en Estados Unidos

A inicios de 2023, Brayan Galindo, uno de los jóvenes campesinos colombianos que creaba contenido junto a su familia bajo el nombre de Los Escachaitos, anunció a sus seguidores que se iría a vivir a los Estados Unidos, por lo que dejaría de aparecer en los videos.



En ese momento el joven señaló que el proceso para conseguir su visa había tardado dos años y que saldría del país en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, en las últimas semanas su historia ha dado de qué hablar por las imágenes en las que se le ve junto a un hombre norteamericano que sería su esposo.

Actualmente Brayan Galindo y Joe McGlawn, como aparentemente se llama su pareja, ocultaron las publicaciones de sus redes sociales debido a los ataques que empezaron a recibir luego de que se filtraran sus instantáneas disfrutando de la playa y con el certificado de su matrimonio.

Pero, días antes de que las fotos se hicieran virales, el colombiano había compartido unos videos en los que detallaba su nuevo estilo de vida en Estados Unidos.

En su finca en Boyacá, Galindo solía publicar videos de las labores diarias del campo que realizaba con su familia, pero desde su llegada al país norteamericano su contenido se modificó. El joven de 24 años empezó a responder preguntas sobre su proceso para conseguir la visa y mostraba a sus seguidores los trabajos que desempeñaba para ganar dinero.



El escachaito señaló en un principio que el objetivo de vivir en los Estados Unidos era estudiar Marketing Digital y aprender inglés, pero además de eso tenía que encontrar la manera de sostenerse económicamente. Tras sus primeras semanas viviendo en ese país, Brayan Galindo reveló que sus vecinos lo contrataron para limpiar casas.

Según el miembro de Los Escachaitos, los vecinos vieron lo dedicado que era con la limpieza en su casa, por lo que decidieron pagarle para que aseara las de ellos. “Yo limpio la casa cinco veces a la semana, la casa no es tan grande, solo tiene dos cuartos, un baño, una cocina y la sala. Como a mí me gusta mucho la limpieza, me toma muy poco tiempo limpiarla”, indicó en uno de sus videos que ya no están disponibles.

Galindo señaló que las personas le pagan por limpiar piscinas, lavar baños y realizar labores de carpintería, trabajos con los que el creador de contenido trata de conseguir mensualmente 1.300 dólares con los que paga los gastos de arriendo, servicios, comida y los buses que lo llevan hasta su escuela.



Con la reciente polémica por su supuesto matrimonio con un ciudadano norteamericano, esta versión de la vida de Brayan Galindo ha generado dudas entre sus seguidores. El joven tan solo ha publicado un video al respecto, diciendo que estaba recibiendo muchos ataques, aunque no aclaró si la información es real o no.