Lowe León cita a audiencia a Andrea Valdiri para reclamar sus derechos como padre

En un video de más de 10 minutos compartido a través de su perfil de Instagram, Lowe León, exnovio de Andrea Valdiri y padre de su segunda hija, dio su versión sobre la ruptura con la modelo y su paternidad.

De acuerdo con el cantante barranquillero, la relación -que duró tres meses- llegó a su fin por “decisión unilateral, porque no eran compatibles”. Sin embargo, no entró en detalles pues, según dijo, quiere proteger a su hija y a Andrea.

León solo mencionó que una de las razones por las que se alejó de la modelo fue la relación con su hijo Luis Santiago.

Tras los múltiples escándalos alrededor de la ruptura, los señalamientos de una posible infidelidad por parte de Lowe y la supuesta negativa de Valdiri de dejarlo asumir su rol como padre, el cantante anunció que citó a la barranquillera a una audiencia de conciliación.

“Guardaba la esperanza de que cesaran todos esos ataques irrespetuosos, incoherentes, sin fundamentos de Andrea en mi contra. Atendiendo a todos los ataques infundados que han violentado mi integridad moral, mis derechos como padre y mi buen nombre hago público lo siguiente: no abandoné un hogar, no evadí ni evadiré mi responsabilidad como padre”, dijo.

La cita está prevista para viernes 9 de abril, a las 4:00 p.m., y será de manera virtual.

“No estoy obligado a tener una vida infeliz por el simple hecho de que ella sea la Valdiri (…) Como padre pelearé por mis derechos y seré cumplidor de mis obligaciones y no por sus falsas acusaciones sino por mis deseos desde el día uno en que me enteré que seré padre nuevamente”, añadió Lowe.

Hasta el momento, Andrea Valdiri no se ha referido a este hecho.