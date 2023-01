Lucas Arnau estuvo de visita en Cali y armó un "Escándalo"

El cantante paisa se encuentra promocionando el primer sencillo de su próximo álbum que tendrá diez temas y verá la luz en septiembre próximo.

Lucas Arnau visitó recientemente Cali a donde llegó con su “Escándalo”, pero no uno como el que se originó en 2015 luego de su separación de Isabel Cristina Estrada, sino el de su nuevo sencillo que precisamente lleva ese nombre.

“Me trae de nuevo a Cali mi nueva canción ‘Escándalo’, mi nuevo disco que ya sale ahorita en septiembre, se llama ‘Despierta’, este es el primer sencillo y retomando en la música y dándole duro, a ver si volvemos a pegar”, aseguró el cantante paisa.

Lucas compuso este tema junto con sus amigos Jairo Andrés Parada, conocido en el mundo artístico como ‘Jutha’, y con Toby Tobón, quien es el productor del disco.

“Escribimos esa canción pensando como en ese momento en que uno se encuentra con una ex y como a mí me pasó ese tema con Isabel de que me separé y todo el mundo armó un escándalo, entonces, eso se fue quedando ahí metido en mi cabeza”, comentó.

El cantante confesó que con ese tema revivió la situación que produjo su ruptura con la actriz paisa y que no debió convertirse en escándalo, porque ella y él se separaron “superbién”, después de siete años de matrimonio.

“Propusimos el tema ahí entre los tres, estábamos conversando y ‘guitarreando’ y se fue dando la letra, mezclada un poquito entre la ficción que le metimos y las historias de los tres, ahí hablando de esa sensación que le da a uno cuando ve a una ex, y yo le sumé lo del escándalo mío”, dijo.

Lucas Arnau también aseguró que, por esos días, se encontró precisamente con Isabel a quien en un principio invitó a participar en la promoción de su “Escándalo”.

“Íbamos a hacer como una expectativa con ella, pero después decidimos que no, porque no era verdad que íbamos a volver, entonces no queríamos hacer una falsa expectativa. Nos reímos mucho, porque todo el mundo sigue dándole bomba a eso, después de cinco años de separados”, anotó.

La canción fue lanzada a mediados de mayo pasado y en menos de un mes se logró ubicar como la número 1 de cuatro “emisoras fuertes” de Cali, según el artista.

“Queríamos hacer una canción muy contundente para regresar, porque llevábamos más o menos dos años sin sonar en la radio, entonces queríamos hacer un escándalo con la que sacáramos y lo estamos logrando, gracias a Dios, porque la gente está muy pegada a la canción”, señaló.

“Escándalo” es una mezcla con el género urbano que conserva el romanticismo de las letras de Lucas y hace parte del primer disco del artista que se graba totalmente con sonidos electrónicos, en respuesta a las tendencias musicales de la actualidad.

“Hicimos un experimento, investigamos mucho el género, para meternos, cuidándonos mucho de que la gente no nos vea como urbanos, pero haciendo pop urbano, que ya lo habíamos hecho antes, pero un poquito más con ese beat de las canciones de hoy en día”, explicó Arnau.



Videoclip de “película”



Lucas Arnau también habló sobre la realización del video de “Escándalo”, que, en menos de mes y medio, superó las dos millones de reproducciones en YouTube y fue grabado en el salar de Uyuni en Bolivia.

“Hay una tendencia ahora de grabar en desiertos y nosotros nos pegamos de esa tendencia, pero escogimos el desierto de sal más importante del mundo que es el salar de Uyuni”, sostuvo.

Además, indicó que fueron dos días de viaje, uno de ida y otro de regreso, y dos de grabación en la que participaron 20 personas de Colombia y otras 20 de Bolivia. El video, que fue de “película”, fue producido por la empresa bogotana Mi Productora y dirigido por Juan Carlos Beltrán.

“Es el octavo video que hago con él, un director con el que me entiendo muy bien. Decidimos hacer una película la 'berraca' y la logramos, la gente quedó contentísima, quisimos irnos para el salar, porque era una locación muy diferente”, afirmó el cantante.

Medellín, la Costa, Bogotá, Ecuador, España, Estados Unidos y luego una gira de conciertos hacen parte de la agenda de Lucas Arnau para seguir promocionando su sencillo, luego de su visita a Cali, donde también hizo una presentación en un reconocido centro comercial.

“Aquí los conciertos siempre son llenos, la gente corea las canciones, las nuevas, la gente las adopta de una”, concluye el artista, que también estuvo bailando salsa en La Topa Tolondra y confesó lo mucho que le gusta Cali, donde espera volver “para parchar un rato”.