Luego de 33 años y 6.028 emisiones, David Letterman se despide de la televisión

Presentará su último episodio al frente de "Late Show" de CBS el miércoles. Stephen Colbert lo reemplazará en septiembre. Letterman anunció su retiro el año pasado y no ha revelado detalles de su último programa. El show se graba por la tarde en el Teatro Ed Sullivan de Manhattan y se transmite a las 11:30 p.m. (hora del este de Estados Unidos).

Sus últimas semanas han sido cálidamente nostálgicas. Letterman ha recibido a sus viejos amigos Bill Murray, Tom Hanks, George Clooney y Julia Roberts. Ante la expectativa del final, el público ha hecho que Letterman se coloque en la cima de los ratings en la semana previa al final por primera vez desde que Jimmy Fallon quedó al frente de "Tonight" de NBC y compitieran en transmisiones no repetidas.

Desde sus inicios en "Late Night" de la NBC en febrero de 1982, Letterman hizo mucho más que contar chistes. Le puso una cámara a un mono sobre la espalda, lanzó sandías de una azotea y se puso un traje de pastillas de Alka-Seltzer para lanzarse a un tanque de agua.

Los famosos acostumbrados a ser adulados congeniaban con su personalidad espinosa o no, y cuando Cher lo llamó "patán" el momento quedó para la posteridad. Se cambió a CBS en 1993 cuando NBC le dio "Tonight" a Jay Leno en vez de Letterman, un desaire que nunca olvidó ni perdonó.

Sus bromas se volvieron más ligeras a medida que la edad y la paternidad lo endulzaron. Su público lo recibió con los brazos abiertos tras una cirugía cardiaca y lo escuchó cuando se convirtió en el primer presentador nocturno en presentarse en vivo tras los ataques terroristas de 2001, y también cuando reconoció que tuvo una aventura extramarital con una empleada de su programa.

A medida que su retiro se acercaba, Letterman bromeó que estaba reconsiderándolo.

"La próxima semana googlearé información sobre alimentos que mejoran la salud de la próstata", dijo el martes el presentador de 68 años. También abrió su corazón cuando terminó un segmento con Oprah Winfrey la semana pasada y se escuchó por el micrófono un "te quiero" mientras ambos se abrazaban. A Roberts le dio un gran beso en el escenario.

Su penúltimo programa, el del martes, fácilmente pudo haber sido el último. Murray, su primer invitado en NBC y en CBS, platicó luego de salir de un pastel embarrándole la nariz a Letterman y a la gente alrededor con la cubierta. Su lista "Top Ten" fue sobre "Últimas palabras famosas" y Bob Dylan cantó el clásico "The Night We Called it a Day".

Su viejo amigo Regis Philbin estuvo presente y ambos se expresaron su admiración. Pero el lado ácido de Letterman no ha desaparecido por completo. Al ver cómo Philbin salía del teatro lentamente por un pasillo dándole la mano al público, le dijo en serio. "Tómate tu tiempo Regis. Vamos a quitar eso en la edición".

También mostró imágenes de varios conductores de noticiero de CBS hablando de su retiro y diciendo equivocadamente que era el presentador de "Tonight".

No pudo aguantar la risa cuando una conductora dijo: "Me cae bien. Es difícil ver su programa a veces". Su rival Jimmy Kimmel le rindió homenaje a Letterman al no transmitir un programa nuevo en ABC el miércoles, cuando compiten en el mismo horario. Fallon también le hizo honor en "Tonight" el lunes: "Yo, al igual que cualquier chico, crecí viéndolo. Lo voy a extrañar".